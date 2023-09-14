Новое экспериментальное антитело может предотвратить отторжение органов

Инновационное дизайнерское антитело, привлекшее внимание как потенциальное средство лечения бокового амиотрофического склероза (БАС), успешно предотвратило отторжение трансплантированных почек у приматов, не являющихся человеком, что дало зеленый свет для испытаний на реципиентах человеческих органов.Если клинические испытания на людях успешно докажут его безопасность и эффективность, лечение может значительно улучшить перспективы трансплантации органов в будущем.«Этот менее токсичный подход применяется уже более 20 лет, и я думаю, что мы, наконец, подошли к поворотному моменту», — говорит иммунолог и хирург-трансплантолог Аллан Кирк из Университета Дьюка. «Это может стать большим достижением для людей, нуждающихся в трансплантации органов».Для многих пациентов с необратимой органной недостаточностью трансплантация органов является процедурой, спасающей жизнь. Но иммунная система организма часто препятствует успеху трансплантации органов, распознавая пересаженный орган как чужеродный и атакуя его.Этот иммунный ответ, известный как отторжение органа, может привести к отказу трансплантированного органа и, в крайних случаях, к смертиAT-1501, моноклональное антитело, снижало уровень отторжения, не увеличивая потребность в иммунодепрессантах и не вызывая увеличения количества тромбов, что было побочным эффектом предыдущей версии лечения.«Современные лекарства для предотвращения отторжения органов в целом хороши, но у них много побочных эффектов», — говорит ученый-хирург Имран Анвар из Университета Дьюка. «Эти методы лечения подавляют иммунную систему, подвергая пациентов риску инфекций и повреждения органов, а многие из них вызывают неиммунные осложнения, такие как диабет и высокое кровяное давление».Моноклональные антитела, такие как AT-1501, созданы так, чтобы действовать как человеческие антитела, путем клонирования одного типа иммунных клеток. AT-1501 нацелен на специфический белок, называемый лигандом CD40, на поверхности некоторых Т-клеток, типа лейкоцитов, участвующих в иммунном ответеAT-1501 действует как антитело против активации Т-клеток путем связывания с лигандом CD40. Подавление активации Т-клеток таким образом помогает предотвратить множественные иммунные и воспалительные реакции, которые способствуют отторжению трансплантированного органа.AT-1501 был протестирован на безопасность и эффективность при трансплантации почек у макак-резус и трансплантации островков поджелудочной железы у яванских макак. В качестве тканей, ответственных за выработку инсулина в организме, трансплантация островковых клеток недавно была одобрена FDA для лечения диабета 1 типа.У животных, получавших AT-1501 после трансплантации, наблюдалось меньше осложнений, таких как потеря веса или реактивация латентного вируса цитомегаловируса, которые часто наблюдаются после обычных методов подавления иммунной системы.«Эти данные подтверждают, что AT-1501 является безопасным и эффективным агентом, способствующим выживанию и функционированию трансплантатов островков и почек, и позволяют нам сразу же приступить к клиническим испытаниям», — говорит Кирк.Ожидается, что AT-1501 будет использоваться в сочетании с существующими иммунодепрессантами, воздействующими на другие аспекты иммунного ответа, что является текущим стандартом лечения при трансплантации почек и островков.«Стимулом последних десятилетий была разработка новых, менее токсичных лекарств», — говорит Анвар. «Мы надеемся, что это антитело приблизит нас к этой цели».

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