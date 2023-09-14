В белом веществе мозга обнаружена совершенно новая причина болезни Альцгеймера
Ученые из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU), Вашингтонского университета и Института исследований мозга Аллена обнаружили ранее неописанный способ разрушения иммунных клеток в мозгу людей с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией (деменцией, связанной с отсутствие притока крови к мозгу).
«Мы пропустили основную форму гибели клеток при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции», — говорит нейробиолог Стивен Бэк из OHSU. «Мы не уделяли много внимания микроглии как уязвимым клеткам, а повреждению белого вещества головного мозга уделялось относительно мало внимания».
Изучая мозговую ткань людей с деменцией после их смерти, исследователи обнаружили цепную реакцию событий, вызывающую повреждение мостов «белого вещества», связывающих различные части мозга.
Все начинается с миелина, который образует защитные оболочки, защищающие нейроны и помогающие им общаться более эффективно. Когда слои миелина изнашиваются – отчасти из-за старения и таких факторов, как гипертония – они удаляются из мозга иммунными клетками, называемыми микроглией.
Исследователи обнаружили, что сами клетки микроглии также разрушаются, поскольку они сметают поврежденный миелин, по-видимому, из-за передозировки железа, которое содержится в белом веществе в значительных количествах. По сути, говорят ученые, иммунные клетки микроглии умирают при исполнении служебных обязанностей, пытаясь сохранить мозг в безопасности.
«Все знают, что микроглия активируется, чтобы опосредовать воспаление», — говорит Бэк. «Но никто не знал, что они умирали в таком большом количестве. Просто удивительно, что мы пропустили это до сих пор».
Согласно новому исследованию, каскадный эффект гибели микроглии и дегенерации белого вещества, по-видимому, играет роль в снижении когнитивных функций, связанном с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией, хотя для того, чтобы узнать наверняка, потребуются дальнейшие исследования.
Теперь, когда мы знаем больше об этой дегенерации микроглии, мы, возможно, сможем разработать лекарства и методы лечения, чтобы что-то с ней сделать – возможно, помогая замедлить или заблокировать снижение когнитивных функций, связанное с болезнью Альцгеймера и связанными с ней заболеваниями.
«Вот куда поле пойдет дальше», - говорит Бэк. «Такое открытие, как наше, вызовет большой интерес в фармацевтической промышленности к разработке терапевтически важных соединений».
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