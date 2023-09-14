3 в 1: худеем, лечим печень и нервы
При помощи самых простых и доступных компонентов можно приготовить целительный состав, который даст возможность решить ряд проблем со здоровьем. Вам понадобятся цикорий, корица и мед. Ниже приведен рецепт приготовления целебной смеси.
Целебный состав для похудения, лечения печени и нервов
Это простой и эффективный метод лечения:
бессонницы,
проблем с печенью,
проблем с поджелудочной.
Плюс снижение веса (это мочегонное средство).
Рецепт приготовления
Ингредиенты
цикорий измельченный – 1 чайная ложка,
цейлонская корица – 1 чайная ложка, если корица другая – 0,5 чайной ложки,
вода – 0,5литра,
мед натуральный – 2 чайных ложки.
Цикорий (лучше взять корень), добавляем в воду, кипятим. Во время кипячения всыпаем цейлонскую корицу.
Кипятим смесь 10 минут, даем остыть, сливаем. Добавляем мед.
Принимаем за полчаса до еды (выпиваем по 100г напитка за 1 раз).
Средство улучшит функции печени, поможет эффективно снизить вес и хорошо спать (состав внимает нервное напряжение).
Полезно в мероприятия по общему оздоровлению организма включать любые физические нагрузки согласно вашему состоянию здоровья.
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