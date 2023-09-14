3 в 1: худеем, лечим печень и нервы

Как можно при помощи одного простого средства решить несколько проблем со здоровьем? Вам поможет напиток с медом, цикорием и корицей. Он даст возможность похудеть, нормализовать сон и улучшить функции печени и поджелудочной железы. Вот как можно приготовить этот состав.

При помощи самых простых и доступных компонентов можно приготовить целительный состав, который даст возможность решить ряд проблем со здоровьем. Вам понадобятся цикорий, корица и мед. Ниже приведен рецепт приготовления целебной смеси.

Целебный состав для похудения, лечения печени и нервов

Это простой и эффективный метод лечения:

бессонницы,
проблем с печенью,
проблем с поджелудочной.
Плюс снижение веса (это мочегонное средство).

Рецепт приготовления

Ингредиенты

цикорий измельченный – 1 чайная ложка,
цейлонская корица – 1 чайная ложка, если корица другая – 0,5 чайной ложки,
вода – 0,5литра,
мед натуральный – 2 чайных ложки.

Цикорий (лучше взять корень), добавляем в воду, кипятим. Во время кипячения всыпаем цейлонскую корицу.
Кипятим смесь 10 минут, даем остыть, сливаем. Добавляем мед.

Принимаем за полчаса до еды (выпиваем по 100г напитка за 1 раз).

Средство улучшит функции печени, поможет эффективно снизить вес и хорошо спать (состав внимает нервное напряжение).

Полезно в мероприятия по общему оздоровлению организма включать любые физические нагрузки согласно вашему состоянию здоровья.

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