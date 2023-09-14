Что будет, если пить мало воды? Печальные последствия описала врач

Диетолог Соломатина: из-за недостатка воды могут образоваться тромбы. Все знают, что пить обычную воду полезно, но не всем известно, какие последствия ждут наш организм, если этой аксиомой пренебрегать. Врач-диетолог Елена Соломатина доходчиво объяснила, зачем пить воду. Если коротко, то без такой подпитки наш организм просто не сможет нормально функционировать.Что будет, если пить мало водыОдна из опасностей недостатка воды — риск образования тромбов. Кровь имеет определённую вязкость. Чем меньше мы пьём, тем более густой она становится, пояснила Соломатина. В таких условиях тромбам легче появиться.Кроме того, слишком вязкая кровь — это лишняя нагрузка на сердце. Густую кровь сложнее протолкнуть, поэтому нашему главному мотору приходится работать с удвоенной силой.Недостаток воды плохо влияет и на пищеварение. Вода участвует в производстве желудочного сока и ферментов, которые нужны, чтобы пища нормально переваривалась. Когда её мало, желчь становится вязкой, как пластилин, и возрастает риск образования желчных камней.От нехватки воды страдают и другие жизненно важные органы — к примеру, мочевой пузырь (там могут образоваться камни) и почки.Вода важна и для опорожнения кишечника. Беда многих пожилых людей — сухой кал, который возникает как раз на фоне нехватки жидкости. Такой кал застаивается в кишечнике, и может произойти интоксикация.Рекомендация диетолога: если хотите, чтобы все процессы в вашем организме протекали нормально, пейте каждый день чистую воду из расчёта 30 мл на 1 кг веса.Почему вода может казаться невкуснойМногие и рады бы пить больше воды, но она кажется им невкусной. На вкус воды может повлиять её жёсткость (зависит от содержания калия и магния) или несбалансированный pH (такая вода на вкус будет кислая, горькая или мыльная), рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.Ещё у воды бывает металлический привкус. Он возникает из-за повышенной концентрации минералов (например, железа, марганца или меди). Чаще всего виной всему трубы и сантехника, по которым проходит вода.Землистый или затхлый вкус и запах у воды вызывают органические соединения, в том числе геосмин и метилизоборнеол. Они могут попадать в воду из-за водорослей или разлагающейся растительности.Запахом тухлого яйца вода из водопровода обязана сероводороду и другим соединениям серы. А запах хлорки появляется из-за того, что в городскую воду хлор добавляют как дезинфицирующее средство.Как выбрать бутилированную водуИз-за того, что качество воды из-под крана не всегда вызывает доверие, некоторые закупаются питьевой водой в бутылках. Как выбрать самую качественную?Замруководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала ориентироваться на слово «природная» на бутылке. Такая вода происходит из природных источников и не прошла дополнительную обработку, изменяющую её природный химический состав.Кроме того, в бутилированной воде нужно обращать внимание на категорию качества — высшая или первая. Вода первой категории не обладает нужным набором микроэлементов, в отличие от воды высшей категории, отметила эксперт.

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