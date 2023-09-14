От ожирения до варикоза: названы три офисные привычки, опасные для здоровья

Большую часть дня работающие люди проводят в стенах офисов. Какие привычки на работе негативно влияют на здоровье человека.Быстро естьПо словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, первое, что неправильно делает любой «белый воротничок», так это во всем спешит.— Крайне не рекомендую быстро есть свой обед на ходу, пытаясь проглотить его за раз. Ученые из Японии давно установили взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом. Например, риск набрать лишние килограммы для мужчины, привыкшего съедать свой обед за пару минут, составляет не менее 80 процентов, если сравнивать с теми, кто трапезничает куда медленнее, — сказала спикер.Дело в том, что сигнальная система не успевает передать в мозг информацию о наполнении желудка, следовательно, чтобы насытиться, человек съедает гораздо больше, чем нужно.Без телефона жизни нетСледующая дурная привычка, как ни странно, тоже связана с процессом приема пищи. Оказывается, многие офисные сотрудники пользуются во время трапезы смартфонами.— Те, кто предпочитает пользоваться телефоном во время обеда, чаще жалуются на усталость и нежелание работать. Это тоже давно доказано с помощью научных исследований и экспериментов с участием добровольцев, — говорит специалист.Объясняется этот феномен тем, что процесс просмотра экрана во время еды нагружает мозг, так как в него продолжает поступать информация, в результате чего теряется желание работать в полную силу в течение дня.Отсутствие движенияЕсли вы в течение дня встаете с рабочего места только для того, чтобы воспользоваться уборной, и при этом 90 процентов времени проводите в положении сидя, в дальнейшем у вас может развиться варикоз.— Кровь начинает застаиваться в венах нижних конечностей, и варикозное расширение вен вам обеспечено, — предостерегает эксперт.Чтобы избежать этого, нужно время от времени выходить на свежий воздух и совершать непродолжительные прогулки, а также делать гимнастику, которая позволит разогнать кровь по организму и размять ваши мышцы, заключила врач.

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