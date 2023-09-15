Необычные симптомы непереносимости глютена - врач объясняет, почему их важно знать

Все больше и больше людей страдают целиакией. Однако у этого заболевания много лиц. Вот почему поставить диагноз не всегда легко. Объясняет врач.Целиакия – модное заболевание?"Это правда, что в последние годы число диагнозов целиакии возросло. Однако важной причиной увеличения числа случаев является улучшение диагностики, поскольку в прошлом целиакия долгое время считалась редким детским заболеванием", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Однако неправильно называть это причудой, поскольку к этому неизлечимому аутоиммунному заболеванию следует относиться серьезно.Что такое глютен?Глютен — это белковый компонент различных зерновых, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. У людей с целиакией в организме возникает иммунная реакция против глютена, что приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника."Причиной является не аллергическая реакция, а иммунная реакция", - объясняет врач.Почему так сложно поставить диагноз?Поскольку клинические симптомы целиакии и степень заболевания могут сильно различаться у разных пациентов, даже специалистам сложно сразу диагностировать непереносимость глютена. Именно поэтому заболевание еще называют хамелеоном гастроэнтерологии.Каковы симптомы?По уже упомянутым причинам трудно определить характерные симптомы целиакии. Непереносимость глютена может вызывать классические желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, жирный стул и метеоризм. Из-за снижения всасывания питательных веществ в тонком кишечнике это также может привести к анемии и потере веса, а также к задержке роста у детей.Возможны неврологические жалобыНеврологические жалобы могут быть вызваны дефицитом витамина B и привести к заболеванию нервной системы."Такие жалобы диагностируются у 50 процентов заболевших и заметны, например, по покалыванию, жжению или ощущению онемения рук и ног".Кроме того, может возникнуть снижение плотности костей или остеопороз, что можно объяснить недостатком витамина D и кальция."Но возможными симптомами также могут быть афтозные язвы полости рта или боли в суставах, такие как артрит".Как можно лечить целиакию?Если диагноз поставлен врачом, пациенты должны соблюдать безглютеновую диету до конца своей жизни, полностью избегая зерновых, содержащих глютен, таких как пшеница, рожь, овес и ячмень. Ввиду сложности такой диеты и во избежание ошибок рекомендую обратиться за специализированной консультацией по питанию.Допускаются ли разовые промахи во время приема пищи?Пациенты должны соблюдать строгую безглютеновую диету до конца своей жизни."Одноразовая ошибка вряд ли будет иметь долгосрочные негативные последствия. Однако «ошибки в диете» могут привести к таким симптомам, как боль в животе и диарея".К счастью, в последние годы иммунным расстройствам уделяется больше внимания. В результате ассортиментбезглютеновых продуктов становится все шире.Если кто-то в одном доме заболел, должна ли вся семья изменить свой рацион?Загрязнение во время приготовления безглютеновых блюд встречается гораздо реже, чем считалось ранее. В частности, это может быть вызвано мучной пылью, но не той же кухонной утварью, если она используется для приготовления обычных блюд.

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