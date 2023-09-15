6 шагов к контролю уровня кортизола и снижению стресса

Гормон кортизол вырабатывается в организме как реакция, выработанная организмом в процессе эволюции. Суть ее заключается в формуле "беги или защищайся". Поэтому в любой критической ситуации в организме происходит выброс кортизола. Если уровень данного гормона стабильно высокий, это может негативно отразиться на здоровье. Как нормализовать уровень кортизола?Чувствуете себя напряженным, утомленным, прибавили в весе? Возможно, повышен показатель кортизола.Кортизол называют «гормоном стресса», организм его выделяет, когда мы пребываем под разного рода давлением. Стабильно высокая выработка кортизола вызывает такие нежелательные состояния как увеличение веса, тревогу, сбои сна, дисбаланс гормонов. Есть ряд методов контролировать кортизол6 способов снизить показатель кортизолаПредлагаем 6 способов, которые можно предпринять, чтобы естественным путем снизить высокий кортизол.1. Противовоспалительный пищевой протокол, включающий цельные продуктыНеконтролируемый сахар в крови и воспаление в организме могут повышать кортизол. Противовоспалительный пищевой рацион с малым процентом обработанных продуктов и высокой концентрацией антиоксидантов, клетчатки и питательных соединений помогут сбалансировать гормоны и контролировать аппетит. Таким образом вы поддержите надпочечники, позволяя поддерживать оптимальный вес и полноценно высыпаться.Диетические причины воспаления и высокого содержания кортизола:рацион с высоким процентом сахара и высоким гликемическим индексом,рафинированные и трансжиры в рационе,увлечение кофеином и спиртным,дефицит минералов, клетчатки.2. Контроль стрессаСтресс отрицательно воздействует на организм: сердечно-сосудистую систему, иммунный ответ, пищеварительный тракт, головной мозг. Стресс вызывает напряжение мускулов, увеличивает аппетит и вызывает осложнения со сном.Естественные приемы для снятия стресса и снижения кортизолаМедитация и осознанность.Иглоукалывание.Дыхательные техники.Общение с природой, прогулки на открытом воздухе.3. Физическая активностьЗанятия спортом нормализуют гормональный фон. И хотя они кратковременно дают выброс адреналина и кортизола, они помогают позже вернуть кортизол к нормальному показателю. Данный цикл позволяет организму справляться со стрессом и тренирует вегетативную нервную систему.4. Адаптогены и суперпродуктыАдаптогенные растения помогают сбалансировать гормональную картину; снимают воспаление, так как оказывают антиоксидантное, противовирусное и антибактериальное действие; облегчают депрессивные состояния; понижают утомляемость; нормализуют артериальное давление и содержание сахара в крови.К адаптогенным продуктам для снижения показателя кортизола относятсяашваганда,астрагал,лакричный корень,рейши и кордицепс,родиола розовая.5. Ароматические маслаАромамасла (лавандовое, ладановое, бергамотовое) включают вещества, которые снижают кортизол, снимают воспаление, усиливают иммунный ответ.Можно вдыхать ароматические масла, принимать с ними ванну, втирать в кожу (с маслом-носителем).6. Полноценный сонХороший ночной сон позволяет контролировать производство кортизола, но, с другой стороны, высокий кортизол затрудняет отдых.Желательно спать 7-9 часов в сутки. Таким образом можно сбросить циркадные ритмы и сбалансировать гормоны.

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