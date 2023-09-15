Ученые объяснили принцип действия вакцины от алкоголизма

Побороть тягу к спиртному помогает лишняя копия гена GDNF.Американские ученые заявили, что создали вакцину от алкоголизма. Как говорится в материале, опубликованном в Nature Medicine, исследование, проведенное с участием макак, показало, что препарат на основе разработки, демонстрирует хорошие результаты. Уже спустя месяц после введения вакцины, интерес к спиртному резко снижается.Как оказалось, такой эффект дает лишняя копия гена GDNF. Ученые напомнили, что алкоголь вызывает зависимость за счет выброса дофомина. При потреблении спиртного он увеличивается – равно как и уровень удовольствия.Однако со временем эффект становится не таким выраженным, поэтому человек пьет больше.Американские ученые придумали, как восстановить производство дофамина, но без алкоголя. В частности, ввести лишнюю копию гена GDNF. Он отвечает за дофамин. Чтобы доставить ген в место назначения, ученые использовали аденовирус.

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