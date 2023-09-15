Врач Пустовит назвала болезни, которые чаще всего обостряются осенью

Желтые листья, пушистые пледы и теплые шарфы, дождик за окном и… обострение хронических болезней. К сожалению, нередко смена сезона, особенно с тепла на холод, провоцирует проблемы со здоровьем.Осень — это время не только традиционного повышения заболеваемости простудами. Вереницами в поликлиники потянулись и «хроники» с обострениями различных патологий. Это и те, кто летом жил на даче и терпел до последнего, пока не соберет урожай, и те, кто следит за здоровьем, но все равно не смог избежать обострения.Патологии, которые могут дать о себе знать осенью, разнообразны и многочисленны. Но есть болезни, которые наиболее часто обостряются именно в этот период. О них «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач-гастроэнтеролог, гепатолог клиники «АБИА».Многочисленные простудыНаиболее частая осенняя патология — это так называемая «простуда», к которой относят ОРЗ (острые респираторные заболевания) и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). При хорошем стечении обстоятельств, все пройдет само в течение 5-7 дней, достаточно лишь, чтобы была теплая постель, обильное питье и забота близких.Но! Если вы уже имеете хронические заболевания ЛОР-органов, скорее всего это приведет к обострению и потребует более серьезного лечения. К заболеваниям, которые могут обостриться в этот период, относятся:хронические риниты,тонзиллиты,рецидивирующие гаймориты/синуситы,отиты.Чтобы не допустить их обострения, следует избегать осенних переохлаждений, тщательно прятаться от холодных ветров и сырости, а в случае появления первых симптомов заболевания немедленно приступать к лечению.Бронхит может затянутьсяЕсли вашим «слабым местом» является дыхательная система, и любое ОРВИ превращается в бронхит, то не следует пренебрегать началом «подкашливания» и лучше сразу обратиться за консультацией к пульмонологу с целью профилактики затяжного или тяжелого обострения вашего заболевания.В арсенале у специалистов имеется широкий спектр таблетированных препаратов, сиропов, ингаляций и других методов не только лечения, но и профилактики, среди которых наверняка найдется подходящий именно вам.В некоторых случаях, требуется профилактический прием иммуномодулирующих препаратов накануне сезона обострений, о чем следует подумать заранее и обсудить этот вариант профилактики с вашим лечащим врачом.Неприятная «простуда» на губахВ осенний сезон иммунная система подвергается проверке на прочность и возможны обострения хронических вирусных инфекций, чаще всего герпетической группы. Обычно вылезает «простуда» на губах, хотя возможны обострения и генитального герпеса.Желудок шалитНе отстают и органы пищеварения — гастрит и язвенная болезнь лидируют среди имеющих сезонность обострений заболеваний ЖКТ. Обострения связаны также с большим количеством потребляемых овощей и фруктов, которые в этот сезон наиболее доступны и вкусны, и с возвращением к напряженному жизненному ритму в связи с окончанием отпускного периода, а еще — с сокращением светового дня, что приводит к подавленному эмоциональному состоянию.Один фактор или совокупность нескольких так или иначе приводят к возобновлению уже знакомых симптомов — боли, изжоги, тошноты и т.д.Как помочь себеПрофилактика, разумный подход к выбору продуктов и образу жизни помогут предупредить проблемы. Также не забывайте вовремя обращаться к своему лечащему врачу с целью проведения профилактических осмотров, диагностических мероприятий и терапии.

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