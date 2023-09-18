Нефролог Виноградов предупредил о риске поражения почек после перенесенной ангины
По словам специалиста, при рецидивирующих ангинах может развиться хронический гломерулонефрит, который впоследствии приведет к терминальной почечной недостаточности.
Сама по себе хроническая болезнь почки (ХБП) является не самостоятельным диагнозом, а следствием другого заболевания, отметил врач.
В начале ХБП никак себя не проявляет, также обратил внимание нефролог. Симптомы начинают наблюдаться при 5-ой стадии в преддиализном периоде, резюмировал он.
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