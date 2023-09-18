Лучшие завтраки, которые естественным образом снижают высокое давление
Высокое кровяное давление необходимо обуздать, прежде чем оно создаст опасную основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.
К счастью, по словам врача, ваш самый первый прием пищи в день может сделать это с удовольствием .
«Планируя завтрак для снижения высокого кровяного давления, рассмотрите продукты с низким содержанием натрия, богатые калием, которые способствуют общему здоровью сердечно-сосудистой системы», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
1. Каша с фруктами
Овсянка, считающаяся основным продуктом завтрака, предлагает больше, чем просто вкусное начало дня. Овес богат растворимой клетчаткой, которая удаляет избыток холестерина из кровотока и снижает сопротивление кровеносных сосудов, что позволяет контролировать кровяное давление.
Врач рекомендовал добавлять в утреннюю овсянку нарезанные бананы или ягоды, чтобы получить заряд калия.
«Калий помогает регулировать кровяное давление, противодействуя воздействию натрия. Это помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, уменьшая давление на них», - объясняет врач.
Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить кровеносные сосуды от повреждений и воспалений, способствуя лучшему контролю артериального давления.
2. Греческий или соевый йогурт
"Еще один популярный вариант завтрака — йогурт, который может увеличить потребление белка и снизить уровень натрия", - сказал Строков.
Избыток натрия, который содержится в соли, считается одной из основных причин высокого кровяного давления, при этом эксперты призывают ограничить потребление соли менее шести граммов в день.
Кроме того, по словам врача, содержание белка в йогурте может помочь контролировать чувство сытости и вес, что играет роль в контроле артериального давления.
Врач также рекомендовал сочетать йогурт с фруктами, чтобы помочь вам правильно увлажнять организм, поскольку это также может поддерживать здоровый уровень артериального давления.
3. Цельнозерновые хлопья
Как и овес, цельнозерновые крупы также содержат клетчатку, которая медленно и устойчиво влияет на уровень сахара в крови, помогая поддерживать стабильное кровяное давление.
«Выбирайте цельнозерновые крупы с минимальным добавлением сахара и натрия и ищите варианты, содержащие не менее трех граммов клетчатки на порцию».
4. Яйца
Как и йогурт, яйца содержат много белка и дают прекрасную возможность добавить больше клетчатки в свой рацион, поскольку вы можете сочетать их со шпинатом, помидорами или перцем.
«Просто не забудьте не сходить с ума от солонки, готовя свой любимый вариант», — напомнил врач.
5. Цельнозерновой тост с авокадо
Авокадо богато минералом калием, снижающим кровяное давление, а также полезными жирами.
«Эти жиры могут помочь улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, способствуя снижению кровяного давления».
6. Цельнозерновой тост с ореховым маслом
Если вы предпочитаете тост, но не особенно любите авокадо, попробуйте ореховое масло.
Эта комбинация может обеспечить ваш день клетчаткой, полезными жирами и белками.
«Важно отметить, что, хотя эти продукты могут играть роль в управлении высоким кровяным давлением, они должны быть частью общей сбалансированной диеты и образа жизни, который включает регулярную физическую активность, управление стрессом и ограниченное употребление алкоголя».
Кроме того, важно сократить потребление обработанных пищевых продуктов, поэтому вам следует держаться подальше от продуктов быстрого приготовления и продуктов, содержащих соль и сахар.
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