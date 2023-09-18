Лучшие завтраки, которые естественным образом снижают высокое давление

Здоровая диета — одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого кровяного давления.Высокое кровяное давление необходимо обуздать, прежде чем оно создаст опасную основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.К счастью, по словам врача, ваш самый первый прием пищи в день может сделать это с удовольствием .«Планируя завтрак для снижения высокого кровяного давления, рассмотрите продукты с низким содержанием натрия, богатые калием, которые способствуют общему здоровью сердечно-сосудистой системы», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .1. Каша с фруктамиОвсянка, считающаяся основным продуктом завтрака, предлагает больше, чем просто вкусное начало дня. Овес богат растворимой клетчаткой, которая удаляет избыток холестерина из кровотока и снижает сопротивление кровеносных сосудов, что позволяет контролировать кровяное давление.Врач рекомендовал добавлять в утреннюю овсянку нарезанные бананы или ягоды, чтобы получить заряд калия.«Калий помогает регулировать кровяное давление, противодействуя воздействию натрия. Это помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, уменьшая давление на них», - объясняет врач.Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить кровеносные сосуды от повреждений и воспалений, способствуя лучшему контролю артериального давления.2. Греческий или соевый йогурт"Еще один популярный вариант завтрака — йогурт, который может увеличить потребление белка и снизить уровень натрия", - сказал Строков.Избыток натрия, который содержится в соли, считается одной из основных причин высокого кровяного давления, при этом эксперты призывают ограничить потребление соли менее шести граммов в день.Кроме того, по словам врача, содержание белка в йогурте может помочь контролировать чувство сытости и вес, что играет роль в контроле артериального давления.Врач также рекомендовал сочетать йогурт с фруктами, чтобы помочь вам правильно увлажнять организм, поскольку это также может поддерживать здоровый уровень артериального давления.3. Цельнозерновые хлопьяКак и овес, цельнозерновые крупы также содержат клетчатку, которая медленно и устойчиво влияет на уровень сахара в крови, помогая поддерживать стабильное кровяное давление.«Выбирайте цельнозерновые крупы с минимальным добавлением сахара и натрия и ищите варианты, содержащие не менее трех граммов клетчатки на порцию».4. ЯйцаКак и йогурт, яйца содержат много белка и дают прекрасную возможность добавить больше клетчатки в свой рацион, поскольку вы можете сочетать их со шпинатом, помидорами или перцем.«Просто не забудьте не сходить с ума от солонки, готовя свой любимый вариант», — напомнил врач.5. Цельнозерновой тост с авокадоАвокадо богато минералом калием, снижающим кровяное давление, а также полезными жирами.«Эти жиры могут помочь улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, способствуя снижению кровяного давления».6. Цельнозерновой тост с ореховым масломЕсли вы предпочитаете тост, но не особенно любите авокадо, попробуйте ореховое масло.Эта комбинация может обеспечить ваш день клетчаткой, полезными жирами и белками.«Важно отметить, что, хотя эти продукты могут играть роль в управлении высоким кровяным давлением, они должны быть частью общей сбалансированной диеты и образа жизни, который включает регулярную физическую активность, управление стрессом и ограниченное употребление алкоголя».Кроме того, важно сократить потребление обработанных пищевых продуктов, поэтому вам следует держаться подальше от продуктов быстрого приготовления и продуктов, содержащих соль и сахар.

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