Почему вам следует проверить уровень ЖЕЛЕЗА в крови

Железо имеет важное значение для жизни человека, поскольку оно является ключевой частью различных белков и ферментов...Железо имеет важное значение для жизни человека, поскольку оно, помимо многих других применений, является ключевой частью различных белков и ферментов, участвующих в транспортировке кислорода и регуляции роста и дифференцировки клеток.Одна из важнейших ролей железа состоит в том, чтобы обеспечить гемоглобин (белок в эритроцитах), механизмом, посредством которого он сможет связываться с кислородом и переносить его по всем вашим тканям, так как без надлежащей оксигенации ваши клетки быстро начинают умирать.Если у вас слишком мало железа в крови, вы можете испытывать усталость, снижение иммунитета или железодефицитную анемию, которая может стать серьезной, если ее не лечить. Это характерно для детей и женщин в предменопаузе.Но многие люди не понимают, что слишком большое количество железа может быть также смертельно опасным и на самом деле гораздо более распространено, чем дефицит железа, благодаря наследственному заболеванию, известному как гемохроматоз.Тест на ферритин - один из самых важных анализов для здоровьяПроверить уровень железа легко, это может быть сделано с помощью простого анализа крови, который называется сывороточным ферритином.Я считаю, что это один из самых важных тестов, которые каждый должен делать на регулярной основе в рамках профилактической, проактивной диспансеризации.Тест измеряет молекулу-носитель железа, белок, обнаруженный внутри клеток, называемый ферритином, который хранит железо.Если у вас низкий уровень ферритина, это означает, что ваш уровень железа также низкий.Здоровый диапазон сывороточного ферритина составляет от 20 до 80 нг / мл.Ниже 20 - показатель того, что у вас дефицит железа,а выше 80 - у вас избыток железа в крови.Идеальный диапазон составляет 40-60 нг / мл.Чем больше 100 число, тем больше переизбыток железа, при этом уровень более 300 является особенно токсичными и в конечном итоге в долгосрочной перспективе станет серьезной проблемой практически для всех, кто будет поддерживать железо на столь высоком уровне.Важно выяснить, является ли уровень высоким, потому что ваше тело обладает ограниченной способностью выделять железо, что означает, что оно может легко накапливаться в органах, таких как печень, сердце и поджелудочная железа.Исследователи рака также обнаружили новые доказательства того, что рак кишечника в два-три раза чаще развивается, когда в вашем теле накапливается слишком много железа под воздействием питания.Факторы риска переизбытка железаЛюди с гемохроматозом не единственные, кто может накапливать больше железа, чем нужно здоровому организму.В то время как женщины в предменопаузе, у которых менструация регулярно, редко страдают от переизбытка железа, большинство взрослых мужчин и женщин в постменопаузе, как правило, подвергаются высокому риску, поскольку у них нет ежемесячной кровопотери (один из лучших способов избавиться от избыточного железа это кровотечение).Другой распространенной причиной избыточного железа является регулярное потребление алкоголя, которое увеличит поглощение любого железа в вашем рационе.Например, если вы пьете вино со стейком, вы, вероятно, будете поглощать больше железа, чем вам нужно.Другие потенциальные причины высокого уровня железа включают:Готовка в железных кастрюлях или сковородах. Приготовление кислотных продуктов в этих типах кастрюль или сковородок приведет к еще более высокому уровню поглощения железа.Употребление в пищу переработанных пищевых продуктов, таких как злаки и белый хлеб, которые «укреплены» железом. Железо, которое используют в этих продуктах, является неорганическим, не сильно отличающимся от ржавчины и гораздо более опасным, чем железо в мясе.Питье колодезной воды с высоким содержанием железа. Главное - убедиться, что у вас есть какой-либо тип осадителя железа и / или фильтр для обратного осмоса.Принятие нескольких витаминов и минеральных добавок, так как в обеих скорее всего есть железо.Может ли снижение уровня железа быть более безопасной альтернативой статинам?Удивительно, но возможно мы собрали ценную информацию о том, как железо вызывает воспаление, изучая статины. Статины - это, конечно же, препараты холестерина.Статины оказывают противовоспалительное действие на ваше тело за счет снижения окислительного стресса, что фармацевтические компании склонны не раскрывать.Тот факт, что препараты статинов уменьшают воспаление и уменьшают воспалительные маркеры, такие как С-реактивный белок, может объяснить, почему статины уменьшают сердечные приступы у некоторых людей. Это преимущество не имеет никакого отношения к снижению холестерина, а скорее к уменьшению воспаления.В исследовании American Journal of Public Health, опубликованном в апреле 2013 года, ученые обнаружили, что статины улучшают сердечно-сосудистые исходы, по крайней мере, частично, противодействуя провоспалительным эффектам избыточных запасов железа.В этом исследовании улучшенные результаты были связаны с более низким уровнем ферритина, но не с «улучшенным» уровнем липидов.Исследователи пришли к выводу, что снижение железа может быть безопасной и недорогой альтернативой статинам.Более раннее исследование в American Heart Journal также показало, что у людей с более низким уровнем железа меньше риск сердечного приступа и инсульта.Эти исследования прибавляют доверия к тому, что я узнал несколько лет назад от доктора Стивена Синатры, одного из ведущих натуральных кардиологов в мире, что единственная польза статинов для здоровья заключается в уменьшении воспаления.Это может быть полезно для небольшого процента людей, которые имеют очень высокий риск смерти от сердечного приступа, но НЕ для тех, у кого просто «высокий» уровень холестерина.Статиновые препараты значительно переоцениваются и не стоят риска для подавляющего большинства из вас. В некоторых случаях они могут фактически увеличить риск развития инсульта.Если повышенное железо является движущей силой для воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний, гораздо разумнее просто снизить уровень железа, а не принимать препарат статина, у которого много неблагоприятных эффектов.Что делать если у вас слишком высокий уровень железа в кровиХорошая новость, если вы обнаружите, что уровень железа повышен, или у вас есть гемохроматоз, заключается в том, что лечение этого состояния относительно простое.Некоторые люди советуют использовать хелаторы железа, такие как фитиновая кислота или IP6, но я попробовал это на моем отце, и эксперимент провалился, поэтому я бы не рекомендовал их.Донорство крови - гораздо более безопасный, более эффективный и недорогой подход к этой проблеме.Если по какой-либо причине центр донорской крови не может принять вашу кровь за пожертвование, вы можете получить рецепт на терапевтическую флеботомию.Также вам следует избегать употребления избыточного железа в виде добавок, в питьевой воде (колодезной воде), из железной посуды или в обогащенных обработанных пищевых продуктах.Дополнительно:Некоторые богатые фенолом травы и специи, такие как зеленый чай и розмарин, могут уменьшить поглощение железаПервичный полифенол в куркуме, известный как куркумин, фактически действует как хелатор железа, и в исследованиях мышей диеты, обогащенные этим экстрактом из пряности, демонстрируют снижение уровня ферритина в печениСогласно исследованиям, астаксантин обладает более чем 100 потенциальными преимуществами для здоровья, и снижает окислительное повреждение, вызванное железомДревнее происхождение избытка железаКак и почему возник гемохроматоз – на данный момент одно из самых распространенных генетических заболеваний в Соединенных Штатах, является предметом многочисленных теорий и спекуляций, - но его истинная история остается сложной загадкой.В увлекательной статье по этой теме The Atlantic недавно подчеркнула, что все, кто унаследовал мутацию C282Y, ответственную за большинство случаев гемохроматоза, получили ее от одного и того же человека. Другими словами, один далекий предок передал мутацию, которая теперь благоприятствует людям Северной Европы.Никто не знает точной личности первого носителя, но первоначальные предположения о том, что это был человек ирландского происхождения, уступили место тому, что она, возможно, на самом деле возникла в цивилизации викингов или даже раньше в центральном европейском охотнике-собирателе.Требуется две унаследованные копии мутации (одна от матери и одна от отца), чтобы вызвать болезнь (и даже тогда только некоторые люди действительно заболеют). Если у вас есть только одна мутация, вы не будете болеть, но вы будете поглощать немного больше железа, чем остальная часть населения.Эта черта могла дать людям преимущество, когда диетические источники железа были скудными.Возникла ли мутация гемохроматоза, чтобы защитить людей от пищи, богатой углеводами?Есть предположение, что мутация гемохроматоза, возможно, распространилась в древней Европе примерно в то время, когда человек перешел от охотника-собирателя к фермеру.В отличие от палеолитической диеты «пещерных людей», которая по необходимости включала относительно сбалансированную диету из богатого железом мяса, рыбы и растительных продуктов, сельское хозяйство могло заставить людей полагаться на переизбыток зерновых углеводов.В представленной статье сообщалось:"Данные ископаемых свидетельствуют о том, что ранние европейские фермеры были примерно на 6 дюймов короче, чем их предки-охотники-собиратели, что является возможным признаком недоедания ... Средний рост и средняя продолжительность жизни снизились, поскольку выросло количество костных инфекций, кариеса и пороков развития скелета, связанных с анемией.В то время как точный состав диеты палеолита остается спорным, большинство согласны с тем, что европейские охотники-собиратели ели больше мяса, чем люди в современных фермерских сообществах. И этот животный белок был отличным источником одного знакомого нам микроэлемента: железа.По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 1,6 миллиарда человек во всем мире страдают от нехватки эритроцитов, известной как анемия, половина из которой может быть вызвана дефицитом железа. Чей-нибудь внутренний палео может только гадать, началась ли эта пандемия дефицита железа в эпоху неолита, так как диеты, переполненные углеводами, заменили диету, богатую мясом и рыбой.Анемия снижает способность крови переносить кислород; если анемия присутствует, она будет препятствовать способности человека оставаться здоровым, находить пищу и размножаться. Мутация C282Y увеличивает поглощение железа, и, возможно, она непреднамеренно защищает носители от этой угрозы."Связь гемохроматоза и чумыДругая интригующая теория предполагает, что мутация гемохроматоза, возможно, защищала от Черной смерти 14-го века, предотвращая размножение бактерий Yersinia pestis внутри иммунных клеток человека.«Во время Черной Смерти смертность была самой высокой, до 50-66 процентов на Британских островах - будущем очаге наследственного гемохроматоза ... В этой самой антипатичной среде мельчайшие различия ДНК могут значить выживание или смерть.Генетическое преимущество быстро распространилось по островному населению – но имело меньшую ценность на материке, где смертность от чумы была ниже», - говорится в опубликованной статье.Но эта теория подвергается сомнению противоречивой информацией, которая предполагает, что чумные бактерии используют железо своего носителя, чтобы повысить их способность инфицировать клетки.Таким образом, люди с гемохроматозом могут быть одними из наиболее уязвимых для заражения чумой, а значит, мутация не может иметь ничего общего с выживанием.Возможно, это может быть артефактом естественного отбора или у этой теории может быть совсем другое объяснение.

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