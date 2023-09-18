Гастроэнтеролог Кашух рассказала, когда переедание — симптом болезни

Почему мы съедаем больше, чем нужно организму, и с какими проблемами со здоровьем может быть связано постоянное переедание? Рассказывает врач.Казалось бы, если у человека отменный аппетит, он всегда хорошо и с удовольствием ест, то это хорошо. Но врачи не столь оптимистичны в этом вопросе. Потребление пищи должно покрывать суточные потребности в нутриентах и калориях, а для этого требуется не так много пищи. Мы же зачастую переедаем, употребляя пищу практически постоянно.Переедание может быть вызвано множеством факторов — от повышенной тревожности или недостатка общения до нарушений здоровья, требующих лечения. Врач-эксперт рассказывает о наиболее распространенных причинах такого состояния и способах борьбы с ним.Как не переедать за праздничным столомЧаще всего люди активно объедаются во время праздников, семейных посиделок, в компании близких и друзей за богато накрытым столом.«Переесть на семейном торжестве можно легко, особенно если специально голодать до похода в гости, не контролировать объем съеденного и торопиться попробовать как можно больше вкусного, — говорит врач. — Такие эпизоды могут сопровождаться неприятными ощущениями: чувством тяжести в животе, вздутием, коликообразными болями, потливостью или отрыжкой, усталостью и сонливостью. По мере усвоения потребленной пищи неприятные ощущения исчезают».Если изредка такие «праздники живота» в вашей жизни случаются, это не страшно. Плохо, если вы переедаете в течение дня: кладете на тарелку огромные порции, любите перекусы и постоянно что-то жуете. Это уже серьезная проблема, которая чревата не только лишним весом.«Одна из причин такого пищевого поведения — это сформированные с детства привычки употреблять больше пищи, чем это нужно по калорийности и нутриентам, — объясняет Екатерина Кашух. — В этом случае дети с самых ранних лет имеют избыток веса, малоподвижны и предпочитают плотную, калорийную пищу. Но если переедание возникает уже во взрослом возрасте, на то есть несколько причин».Психологические проблемыДостаточно часто нездоровые отношения с едой вызваны психологическими факторами: люди «заедают» стресс, одиночество, тревожность или грусть, подсознательно воспринимают еду как награду или развлечение.«В этом случае продукты служат не для того, чтобы восполнять потребность организма в питательных веществах, витаминах и минералах, а заменяют общение, отдых или закрывают другие потребности. В результате съедается намного больше, чем нужно организму для нормальной работы», — продолжает Екатерина Кашух.Когда себя не слышишьНередко переедание возникает, когда человек не прислушивается к своим ощущениям: он может просто не замечать, что не голоден или наелся, и по инерции доесть то, что осталось в тарелке.Еще одна возможная причина — так называемое социальное переедание. Гораздо сложнее отказаться от лишнего куска пиццы или десерта, если в семье принято устраивать «праздник желудка».Также к перееданию могут привести диеты. Нередко после строгого воздержания наступает срыв, и человек начинает есть гораздо больше, чем раньше.Проблемы организма«Иногда переедание вызвано не ошибками психики. Оно может указывать и на физиологические нарушения: недостаток сна, обезвоживание, гормональные изменения, возникающие при ухудшении работы щитовидной железы, синдром поликистозных яичников или другие заболевания, — рассказывает врач. — В этом случае переедание — один из симптомов болезни, и оставлять его без внимания опасно. Важно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить причину такого состояния и начать лечение».Как себе помочь: с чего начатьЧтобы справиться с психологическими причинами переедания, врачи рекомендуют внедрять здоровые пищевые привычки:обращать внимание на чувство голода и насыщения;замечать вкус, запах и консистенцию еды;отказаться от просмотра роликов или чтения новостей во время приемов пищи;стараться завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время;стоит исключить жесткие ограничения: не придерживаться строгих диет и не делать слишком маленьким объем порций.Чтобы избежать резких скачков глюкозы, после которых обостряется голод, рекомендуется есть больше медленных углеводов (например, круп) и клетчатки (она содержится в овощах и фруктах).Нужно отдыхать и делать это правильно«Также важно позаботиться о полноценном отдыхе и найти способы удовлетворять свои эмоциональные потребности, не прибегая к вкусненькому: чаще встречаться с друзьями, искать новые формы активного отдыха, придумать способ снимать напряжение и переключаться в течение рабочего дня — например, выходить на прогулку, проводить небольшую разминку или медитацию. Если человек не может решить проблему самостоятельно, может потребоваться помощь психолога и диетолога», — резюмирует врач.

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