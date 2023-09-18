Их едят сами кардиологи: 4 группы продуктов для здоровья сердца

Один из самых действующих способов сохранить здоровье сердца и сосудов — это следить за рационом. Кардиолог доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала, без каких продуктов уже не представляет завтрака или ужина.На состоянии нашего сердца отражаются самые различные факторы: есть или нет физическая нагрузка, насколько мы высыпаемся, как часто испытываем стресс, что едим. Чтобы избежать возникновения различных сердечно-сосудистых патологий, кардиологи настоятельно рекомендуют следить за образом жизни, по возможности отказаться от вредных привычек.По словам кардиолога Элизабет Клодас, существует семь основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся:высокий уровень холестерина;высокое давление;высокий уровень сахара в крови / диабет;избыточный вес;плохое питание;курение и злоупотребление спиртным;малоподвижный образ жизни.«Исходя из этого списка вы можете сделать вывод, что первые пять пунктов частично или полностью связаны с тем, что мы едим», — говорит Элизабет Клодас.Кардиолог составила список продуктов, которые очень любит наше сердце. Они помогают сохранить здоровье органа.Полезные жирыНа первом месте стоят продукты, которые содержат полезные жиры, в том числе и омегу-3.«Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов, снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов», — объясняет доктор Клодас.орехи и семена;жирная рыба;дикий рис;красная чечевица;шпинат;говядина;тыква.АнтиоксидантыЕсли вы хотите укрепить здоровье своего сердца, важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. В этом случае в разы уменьшается риск заполучить инфаркт или инсульт.И вот здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами внутри нашего организма, замедляя старение, уменьшая воспаление и помогая нейтрализовать любые циркулирующие токсины.ягоды;помидоры;апельсины;шпинат;горький шоколад;зеленый чай.КлетчаткаКлетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает вам оставаться сытыми в течение длительного времени после еды, а также поддерживает здоровый вес.Согласно выводам диетологов, женщинам необходимо потреблять около 25 граммов клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 граммов.Поэтому в рацион обязательно стоит добавить:горох;капусту;гранат;семена льна;сушеный инжир;консервированную тыкву;бананы;овсянку, булгур, перловку;цельнозерновые продукты — например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.ФитостериныЭти натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему, объясняет доктор Клодас.Употребление растительных продуктов, содержащих фитостерины, считается безопасным способом снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.Поэтому включите в свой рацион:овощи;фрукты;зелень;молоко;сыр.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки