Их едят сами кардиологи: 4 группы продуктов для здоровья сердца

Один из самых действующих способов сохранить здоровье сердца и сосудов — это следить за рационом. Кардиолог доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала, без каких продуктов уже не представляет завтрака или ужина.

На состоянии нашего сердца отражаются самые различные факторы: есть или нет физическая нагрузка, насколько мы высыпаемся, как часто испытываем стресс, что едим. Чтобы избежать возникновения различных сердечно-сосудистых патологий, кардиологи настоятельно рекомендуют следить за образом жизни, по возможности отказаться от вредных привычек.

По словам кардиолога Элизабет Клодас, существует семь основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся:

высокий уровень холестерина;

высокое давление;

высокий уровень сахара в крови / диабет;

избыточный вес;

плохое питание;

курение и злоупотребление спиртным;

малоподвижный образ жизни.

«Исходя из этого списка вы можете сделать вывод, что первые пять пунктов частично или полностью связаны с тем, что мы едим», — говорит Элизабет Клодас.

Кардиолог составила список продуктов, которые очень любит наше сердце. Они помогают сохранить здоровье органа.

Полезные жиры

На первом месте стоят продукты, которые содержат полезные жиры, в том числе и омегу-3.

«Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов, снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов», — объясняет доктор Клодас.

орехи и семена;

жирная рыба;

дикий рис;

красная чечевица;

шпинат;

говядина;

тыква.

Антиоксиданты

Если вы хотите укрепить здоровье своего сердца, важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. В этом случае в разы уменьшается риск заполучить инфаркт или инсульт.

И вот здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами внутри нашего организма, замедляя старение, уменьшая воспаление и помогая нейтрализовать любые циркулирующие токсины.

ягоды;

помидоры;

апельсины;

шпинат;

горький шоколад;

зеленый чай.

Клетчатка

Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает вам оставаться сытыми в течение длительного времени после еды, а также поддерживает здоровый вес.

Согласно выводам диетологов, женщинам необходимо потреблять около 25 граммов клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 граммов.

Поэтому в рацион обязательно стоит добавить:

горох;

капусту;

гранат;

семена льна;

сушеный инжир;

консервированную тыкву;

бананы;

овсянку, булгур, перловку;

цельнозерновые продукты — например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.

Фитостерины

Эти натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему, объясняет доктор Клодас.

Употребление растительных продуктов, содержащих фитостерины, считается безопасным способом снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.

Поэтому включите в свой рацион:

овощи;

фрукты;

зелень;

молоко;

сыр.

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