Кардиолог Клодас: полезные жиры помогают разжижать кровь

По словам зарубежного кардиолога Элизабет Клодас, полезные жиры являются одним из ключевых продуктов, полезных для сосудов и хорошего кровоснабжения.

Врач-кардиолог Клодас перечислила основные факторы, влияющие на появление болезней сердечно-сосудистой системы:

повышенный уровень холестерина;
высокое артериальное давление;
избыток сахара, содержащегося в крови;
лишний вес.

Специалистка заметила, что все названные обстоятельства тесно связаны с пищевыми привычками людей.

«Во многом развитие опасных недугов со стороны сердца и сосудов связано с тем, что мы едим», - сказала Элизабет Клодас.

Кардиолог подчеркнула, что в условиях здорового питания риск пострадать от сердечно-сосудистых патологий существенно снижается. Особую роль в оздоровлении сердца и сосудов играют полезные жирные кислоты, добавила она. Клодас проинформировала, что полезные жиры помогают разжижать кровь.

«Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов», - уточнила медик.

Врач посоветовала употреблять в пищу жирную рыбу – данная привычка защищает от проблем с высоким давлением и холестерином, не дает скапливаться в крови вредным жирам.

Что еще очень важно для сосудов и сердца – это употребление клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах, а также достаточная физическая активность и низкий уровень стресса в повседневной жизни, поделилась кардиолог.

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