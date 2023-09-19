8 привычек, которые продлят жизнь на 20 лет

Внедрить их в жизнь просто, но эффект поразительный.Недавние научные исследования доказали, что внедрение всего нескольких привычек в ежедневную рутину продлит жизнь больше, чем на 20 лет.В среднем, если внедрить новые ритуалы до 40 лет, срок жизни мужчин возрастал на 23 года, женщин — на 21 год.Физическая активностьО том, что нужно заниматься спортом, врачи, специалисты, тренеры и психологи твердят ежедневно. Но прислушиваются к ним далеко не все. А зря!Ежедневная физическая активность способна продлить жизнь более, чем на 10 лет. Она укрепляет сердце и сосуды, положительно влияет на ЖКТ, улучшает работу легких.Идеальный график тренировок — полчаса в день, без фанатизма и лишних усилий. Достаточно прогулок, растяжки, йоги, начинайте с небольшой зарядки каждое утро или комплекса растяжки перед сном. Так вы сохраните бодрость на протяжении всей жизни.Отказ от алкоголяДа, идеально, если вы не прикасаетесь к спиртному. Но исследования ученых показало, что значительно влияет на срок жизни периодическое употребление алкоголя на протяжении нескольких дней подряд. Никогда так не поступайте, даже если грядет отпуск или длинные праздники.Отказ от куренияВсе знают о возрастающем риске рака легких у заядлых курильщиков. Но, кроме этого, курение ухудшает состояние сердца, мешает насыщению крови кислородом, приводит к появлению холестериновых бляшек. Отказ от курения способен продлить жизнь на 7—15 лет.Никаких запрещенных препаратовСтоит ли говорить о том, как наркотические препараты влияют на здоровье и продолжительность жизни?Меньше стрессаБез потрясений, волнения и депрессивных состояний в современном мире не обойтись. Но важно уметь с ним справляться. Кто-то может унять волнение и стресс самостоятельно, например, с помощью практик или медитаций. Если сделать этого не получается, то поможет общение со специалистом, специальная терапия. От нервного перенапряжения в организме возникает множество, а сердце изнашивается гораздо быстрее.Здоровое питаниеЭта привычка может звучать слишком расплывчато, но сейчас диетологи относят к правильному, здоровому рациону несколько аспектов:Достаточное употребление овощей и фруктов (они должны составлять около половины рациона);Белковые блюда с каждым приемом пищи;80% рациона должны составлять здоровые блюда из простых, натуральных ингредиентов, а 20% можно отвести на вкусняшки и любимые вредности.Нормальный сонСуществует простое правило: ложитесь спать не в тот день, когда просыпаетесь. Нормальный, глубокий сон сохраняет работу мозга, нервно системы, помогает оставаться моложе и здоровее. Даже если вы считаете себя совой, попробуйте сменить режим и научиться ложиться спать раньше.Отличная социализацияУченые выяснили, что крепкие, теплые семейные отношения и дружеские связи позволяют человеку дольше сохранять когнитивные функции и уберечь себя от деменции.

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