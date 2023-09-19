Причины увеличения лимфоузлов — психосоматика

Психосоматика лимфоузлов крутится вокруг одной темы — защита. В лимфоузлах созревают клетки — лимфоциты, которые принимают участие в работе имунной системы, очищая организм от чужеродных объектов. Когда в жизни кто-то «атакует» человека, и он чувствует, что не может защитить себя, организм принимает решение помочь — начинается увеличение лимфоидной ткани, лимфоузлов, в которых идет рост количества лимфоцитов.Психосоматика лимфоузлов крутится вокруг одной темы — защита.В лимфоузлах созревают клетки — лимфоциты, которые принимают участие в работе имунной системы, очищая организм от чужеродных объектов.Когда в жизни кто-то «атакует» человека, и он чувствует, что не может защитить себя, организм принимает решение помочь — начинается увеличение лимфоидной ткани, лимфоузлов, в которых идет рост количества лимфоцитов.После разрешения конфликта начинается восстановительная фаза — лимфаденит — воспалительный процесс в лимфоузле.Какова классическая ситуация, которая приведет к психосоматическим процессам в лимфоузле?Человек узнает, что сегодня ночью за ним приедет черный воронок НКВД. Он ничего не может поделать с этим. Ни сбежать, ни защититься. Его обложили.Главный бухгалтер понимает, что хозяева фирмы ее подставили, и ей несдобровать. Но она уже ничего не может сделать. Хотя она пытается. Чем дольше длится ситуация, тем больше вероятность заработать лимфому.Студент понимает, что сдал экзамены на двойки. Ему грозит отчисление. Если он все-таки останется в вузе, то велика вероятность лимфаденита, к примеру, бедра.Увеличение лимфоузлов происходит не только в случае, когда нет фактической возможности избежать угрозы. Человек может обесценивать себя сам, не давая себе права защищаться.Также огромное чувство вины может не позволить защищать себя, хотя это крайне необходимо. Но защита при этом нужна, и организм будет увеличивать лимфоузлы.Психосоматика лимфаденита у детейВсе то же самое, что и у взрослых — ребенок чувствует, что не может себя защитить.Если мать или отец ощущали себя подобным образом, то после разрешения конфликта лимфаденит может диагностироваться у ребенка.Психосоматика лимфостаза (лимфедемы)Лимфедема — это отек руки или ноги из-за нарушения оттока лимфы в тканях.По какой причине организм изо дня в день «пытается» собрать лимфу в ноге или в руке?Когда-то нужно было ногой или рукой защититься, но человек не ударил (не только буквально, но и фигурально). «Заряд» застрял в теле. Переживания в бессознательном еще не завершены (хотя человек уже и не думает про тот случай).Неразрешенный конфликт в бессознательном — достаточный повод для организма, чтобы продолжать решать проблему.Психосоматика лимфомы ХоджкинаЛимфома Ходжкина — это болезнь, при которой происходит увеличение целой группы лимфоузлов. В 70-75% случаев поражаются шейные и надключичные лимфоузлы.Почему организму нужно увеличить лимфоузлы целой россыпью по телу? Почему организм считает, что защитить нужно обширные участки тела?Это необходимо при лобовой атаке. Когда бык несется на матадора.Знаю случай, когда у мужчины была лимфома Ходжкина в силу того, что он был маленького роста, а вот жена была высокая и большая. И когда они ссорились, а ссорились они часто, она буквально надвигалась на него, угрожая.Наблюдала также сильные боли в шейных лимфоузлах у мужчины, когда закончилась его «схватка» в судебном процессе, который длился довольно долго.Всегда важно помнить, что недостаточно установить связь между болезнью и переживаниями — нужно также окончательно завершить их.

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