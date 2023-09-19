WCG: учёные утверждают, что мед может стать новым спасением для страдающих от бессонницы

Бессонница отрицательно влияет на здоровье и жизнь человека. Существующие способы лечения (изменение привычек и лекарства) не всегда работают и могут иметь негативные побочные эффекты. Согласно сообщению учёных, мед может стать новым спасением для тех, кто страдает от бессонницы.Исследования показывают, что мед помогает улучшить качество сна без каких-либо побочных эффектов, даже лучше, чем мелатонин. Возможно, это происходит потому, что мед быстро усваивается и обеспечивает организм энергией во время сна. Также в мёде содержится триптофан, который помогает заснуть, и способствует восстановлению организма. Предварительное исследование показало, что мед действительно помогает улучшить сон.Теперь ученые планируют провести более крупное исследование, чтобы убедиться в его эффективности. Если все пойдет хорошо, мед может стать новым способом борьбы с бессонницей.

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