WCG: учёные утверждают, что мед может стать новым спасением для страдающих от бессонницы
Исследования показывают, что мед помогает улучшить качество сна без каких-либо побочных эффектов, даже лучше, чем мелатонин. Возможно, это происходит потому, что мед быстро усваивается и обеспечивает организм энергией во время сна. Также в мёде содержится триптофан, который помогает заснуть, и способствует восстановлению организма. Предварительное исследование показало, что мед действительно помогает улучшить сон.
Теперь ученые планируют провести более крупное исследование, чтобы убедиться в его эффективности. Если все пойдет хорошо, мед может стать новым способом борьбы с бессонницей.
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