4 ранних признака деменции, которые «не распознаются как симптом» - невролог

По словам врача-невролога, потеря памяти — не единственный ранний признак, предупреждающий о деменции.Пока не видно лекарства, самым лучшим оружием в борьбе с деменцией является раннее выявление. Ранняя диагностика открывает двери для будущего ухода и лечения, делая осведомленность о симптомах на первом плане.Хотя проблемы с памятью часто вызывают тревогу первыми, врач-невролог и эксперт по деменции, что ранние признаки часто более тонкие.«Существует не только несколько различных типов деменции, но и симптомы могут варьироваться от человека к человеку, что может затруднить их обнаружение. Некоторые тревожные признаки часто занижаются и не всегда признаются симптомами деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.К счастью, эксперт поделился некоторыми из менее известных симптомов, которые «может быть труднее обнаружить».Врач рекомендовал обратить внимание на следующие тревожные признаки деменции:Сенсорные проблемы (восприятие глубины и пространственное осознание)Чувствительность к шумуИзменения вкуса и запахаПроблемы со зрением.Она объяснила, что пациент с психическим расстройством может испытывать сенсорные проблемы в отношении расстояния и пространства.Алехина сказала, что ваша способность оценивать расстояние между двумя объектами или ваше осознание объектов в пространстве и положения вашего тела по отношению к ним может искажаться.Кроме того, внезапная потеря зрения, которая может быть вызвана болезнью Альцгеймера, также может стать сигналом тревоги.На самых ранних стадиях заболевания некоторым может быть трудно читать мелкий текст, а также пропускать строки при чтении.«Снижение взгляда — это клинический термин, обозначающий симптом деменции, который изменяет способность людей нормально двигать глазами. Это могут заметить другие, поскольку это может означать, что человек выглядит так, будто смотрит на него, но человек, живущий с деменцией, не осознает этого».Алехина добавила, что все эти симптомы могут проявляться на «ранних стадиях» заболевания мозга.Однако их не так «легко» заметить, как такие признаки, как потеря памяти и спутанность сознания, добавила она.Поэтому эксперт рекомендовал записаться на прием к врачу, если вы или член вашей семьи страдаете от описанных выше симптомов.Профилактика деменцииМногообещающие исследования показывают, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития симптомов болезни Альцгеймера и других деменций или замедлить процесс ухудшения, если вам уже поставили диагноз.7 столпов здорового для мозга образа жизни, которые находятся под вашим контролем:Регулярное упражнениеСоциальная активностьЗдоровая диетаУмственная стимуляцияКачественный сонСтресс-менеджментЗдоровье сосудов.

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