Новое исследование развенчивает миф о том, что миндаль вреден для похудения

Многие считают, что орехи, если речь идет о похудении, малоэффективны или даже вредны. Связано это с тем, что в них содержится много белка и много жиров и это часто отпугивает тех, кто хочет сбросить несколько килограммов. Но новое исследование Университета Южной Австралии показывает, что можно есть миндаль и при этом худеть.В крупнейшем исследовании такого рода исследователи обнаружили, что включение миндаля в диету с ограничением калорий не только помогает людям похудеть, но и улучшает их кардиометаболическое здоровье*.Изучая влияние диет с ограничением энергии, дополненных калифорнийским миндалем или закусками, богатыми углеводами, исследователи обнаружили, что обе диеты успешно снижают массу тела примерно на 7 кг.Во всем мире более 1,9 миллиарда взрослых имеют избыточный вес (650 миллионов страдают ожирением).Исследователь доктор Шарая Картер из университета Южной Австралии говорит, что исследование демонстрирует, как орехи могут способствовать здоровому питанию для контроля веса и кардиометаболического здоровья.«Орехи, как и миндаль, являются отличной закуской. Они богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, но также имеют высокое содержание жиров, что может ассоциироваться у людей с увеличенной массой тела. Орехи содержат ненасыщенные жиры (или полезные жиры), которые могут улучшить уровень холестерина в крови, облегчить воспаление и способствовать здоровому сердцу», - сказал он.«В этом исследовании мы изучили влияние диеты с добавлением миндаля и диеты без орехов, чтобы выявить какое-либо влияние на вес и кардиометаболические результаты», - добавил онКак диета с орехами, так и диета без орехов привели к снижению массы тела примерно на 9,3% за время исследования.Тем не менее, диеты с добавлением миндаля также продемонстрировали статистически значимые изменения в некоторых высокоатерогенных субфракциях липопротеинов, что может привести к улучшению кардиометаболического здоровья в долгосрочной перспективе.Кроме того, орехи обладают дополнительным преимуществом: они позволяют вам дольше чувствовать себя сытым, что всегда является плюсом, когда вы пытаетесь контролировать свой вес.В исследовании 106 участников завершили девятимесячную программу питания (трехмесячная диета с ограничением энергии для снижения веса, за которой следовала шестимесячная диета с контролируемой энергией для поддержания веса). На обоих этапах 15% потребляемой энергии участниками составляли несоленый цельный миндаль с кожурой (для ореховой диеты) или 15% закусок, богатых углеводами, таких как рисовые крекеры или запеченные зерновые батончики (для безореховой диеты).

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