6 главных правил питания для здоровья сердца

Употребление некоторых продуктов может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому питание - важный аспект для их профилактики.Контролируйте размер своей порцииТо, сколько вы едите, также важно, как и то, что вы едите. Если есть до тех пор, пока вы не почувствуете себя сытым, это может привести к тому, что вы съедите больше калорий, чем вам нужно. Кладите еду в небольшую тарелку, чтобы контролировать свои порции.Врачи также рекомендуют пользоваться в первое время мерными стаканчиками и весами, чтобы точно определять размер порции.Ешьте больше овощей и фруктовОвощи и фрукты являются хорошими источниками витаминов и минералов. Они низкокалорийны и богаты пищевыми волокнами. Как и другие растительные продукты, они содержат вещества, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.Как добавить в свой рацион больше овощей и фруктов?Храните уже вымытые и нарезанные овощи в холодильнике для быстрого перекуса.Кладите фрукты в миску и ставьте на видном месте на кухне.Выбирайте рецепты, в которых в качестве основных ингредиентов используются овощи или фрукты.Обжаренные в панировке овощи лучше исключить, как и замороженные или консервированные фрукты с добавлением сахара.Выбирайте продукты из цельного зернаЦельнозерновые продукты являются хорошими источниками клетчатки и других питательных веществ, которые играют важную роль в регулировании кровяного давления.Отдайте предпочтение цельнозерновому хлебу и муке, макаронам из цельного зерна, овсяной каше не быстрого приготовления, бурому рису. А, вот, белый хлеб, торты и пирожные, печенье, попкорн с маслом, яичную лапшу, крекеры лучше исключить.Ограничьте потребление вредных жировОграничение количества потребляемых насыщенных и транс-жиров является важным шагом к снижению уровня холестерина в крови и снижению риска развития ишемической болезни сердца. Высокий уровень холестерина в крови может привести к накоплению бляшек в артериях, называемых атеросклерозом, что может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.Продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца: сало, бекон, сливочное масло, пальмовое масло, сливочные соусы, гидрогенизированный маргарин.Продукты, содержащие полезные жиры: авокадо, орехи, семечки, оливковое и другие растительные и ореховые масла.Выбирайте источники белка с низким содержанием жираНежирное мясо, птица и рыба, нежирные молочные продукты и яйца являются одними из лучших источников белка. Выбирайте куриные грудки без кожи, а не жареные куриные котлеты, обезжиренное молоко, а не цельное.Рыба является хорошей альтернативой красному мясу. Некоторые ее виды особенно богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут снижать уровень триглицеридов в крови. Это лосось, скумбрия и сельдь. Другими полезными источниками белка являются льняное семя, грецкие орехи и бобовые — фасоль, горох и чечевица.Уменьшите количество соли в рационеУпотребление слишком большого количества соли может привести к повышению артериального давления, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение потребления соли является важной частью диеты, полезной для сердца. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить употребление соли примерно до одной чайной ложки в день.Однако важно понимать, что большая часть соли, которую потребляет человек, - это не та соль, которую он добавляет при готовке блюд, это скрытая соль, содержащаяся в обработанных продуктах из магазина.

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