Диетолог Гинзбург: диабетикам разрешены некоторые ягоды и фрукты

Диетолог Михаил Гинзбург: виноград, персики и бананы диабетикам запрещены.Принято считать, что при диабете противопоказано все сладкое, включая дары природы. Но диетолог Гинзбург констатировал , что некоторые ягоды и фрукты диабетикам разрешены.«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод», - уточнил Михаил Гинзбург.Он добавил, что людям с диабетом можно лакомиться зелеными несладкими яблоками, клубникой, малиной – все они обладают невысоким гликемическим индексом. Употреблять ягоды и фрукты следует после еды, поделился диетолог.Также Гинзбург назвал запрещенные при диабете дары природы. По его словам, диабетики должны отказаться от винограда, спелых бананов, персиков, сладких абрикосов, поскольку данные плоды отличаются большим количеством сахара в своем составе.

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