Нутрициолог Гусакова: съеденная перед сном пища не может гнить в организме

Специалистка разоблачила один из популярных диетических мифов.Нутрициолог Вероника Гусакова не поддержала идею о том, что съеденная перед сном пища может гнить в организме, как это нередко утверждается.«Гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», – отметила эксперт.Нутрициолог Гусакова уточнила, что процессы переваривания еды в ночное время и во время сна человека продолжают происходить, они не останавливаются. Однако, хотя организм и продолжает вырабатывать пищеварительные ферменты, его метаболизм не осуществляется столь же активно как днем, он замедляется – на это влияют циркадные ритмы.Поэтому во время позднего вечернего приема пищи следует ограничиваться легкими блюдами, подчеркнула Гусакова. Она посоветовала выбирать белковые продукты в сочетании с овощами.

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