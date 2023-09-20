Врач Лебедева назвала единственное условие, когда полезно жевать жвачку

Некоторые говорят, что нужно жевать жвачку каждый раз после еды. Другие же заверяют, что она вообще вредна для зубов и десен. На самом деле правда где-то посередине, говорит врач.Жевательная резинка — настоящее спасение для тех, кто любит блюда с резким запахом, лук и чеснок. Она прекрасно помогает освежить дыхание и чувствовать себя уверенно. Кроме того, жвачка очищает ротовую полость от остатков пищи, способствуя гигиене.Но надо ли жевать жвачку часто? Приносит ли она пользы больше, чем вреда? Здесь есть одно важное условие, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.«Саму по себе жвачку можно считать полезной. Она отлично очищает зубы и рот от остатков пищи. Когда мы ее жуем, то вырабатываются слюна и желудочный сок, а это автоматически улучшает пищеварение», — говорит врач.Кстати, у жвачки есть еще одно полезное свойство. Она помогает перебороть желание съесть еще кусочек, ведь было так вкусно. Пока мы жуем, приходит чувство насыщения, а желание доесть то, что осталось, исчезает.Единственное условие, при котором жвачка будет полезна, — это жевать ее только после еды и максимум 15 минут.Если у вас есть привычка ходить с жевательной резинкой 20 минут и более, то здесь о пользе уже не может быть и речи.«Сахара, содержащиеся в составе, при длительном жевании могут способствовать развитию кариеса. Лучше выбирать жвачки без сахара», — говорит эксперт.Не стоит забывать, что это всего лишь дополнительное средство гигиены, оно не заменяет ежедневных гигиенических мероприятий с использованием щетки, пасты и зубной нити.

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