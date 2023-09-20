Нутрициолог рекомендует овощ, который снижает давление и повышает либидо

Врач рассказал, что вам следует посетить местный продуктовый магазин, а не аптеку, если вы пытаетесь повысить свое половое влечение.Если вам нужна дополнительная помощь, чтобы поднять настроение, Виагра — не единственный выход. Он объяснил, что скромного овоща может быть достаточно, чтобы заключить сделку.Нутрициолог рассказал, что свекла действует на организм так же, как знаменитый «лекарство любви».Насыщенная нитратами свекла может помочь расширить кровеносные сосуды и увеличить кровоток. Использование красного овоща для этой цели началось еще в те времена, когда считалось, что римляне использовали его для усиления полового влечения.«Как ни странно, римляне использовали его как афродизиак. Механизм точно такой же, как и в Виагре. Виагра приводит к выделению оксида азота и расширению кровеносных сосудов, но в основном вокруг гениталий. Для тех, кто интересуется биохимией, то есть наукой, по сути, свекла богата нитратами», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Более того, эти соединения отвечают не только за эрекцию.По словам доктора, поскольку свекла помогает расширить кровеносные сосуды, она также помогает снизить кровяное давление.Высокое кровяное давление, или гипертония, является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Поэтому крайне важно контролировать свое чтение, чтобы свести к минимуму риск возникновения дальнейших проблем.«Нитраты преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает расширение кровеносных сосудов. Это то, что снижает ваше кровяное давление и что оно также делает, особенно с пожилыми людьми: это дает им стимул, чтобы они могли стать более активными».В исследовании рассматривались 22 отдельных исследования по оценке влияния свекольного сока на кровяное давление.Ученые пришли к выводу, что красный напиток может привести к «значительному снижению» систолического и диастолического артериального давления. Однако снижение было более выраженным в исследованиях, в которых использовались более высокие дозы свекольного сока, составлявшие более 500 миллилитров в день.Что еще можно сделать для увеличения либидоИсследование показало, что у мужчин, которые ели продукты с высоким содержанием флавоноидов по крайней мере три раза в неделю, с возрастом наблюдалась меньшая эректильная дисфункция.Больше сна – это ключ к тому, чтобы убедиться, что вы готовы к интимной близости. Постарайтесь спать не менее восьми часов в сутки и вздремните днем, если вы устали.Увеличение количества физических упражнений поможет поднять вам настроение, а поддержание формы позволит вам лучше чувствовать свое тело и повысит уверенность в себе."Здоровое питание и отказ от нездоровой пищи также помогут вам чувствовать себя лучше как внутри, так и снаружи, что может придать вам дополнительную уверенность".

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