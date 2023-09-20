Вплоть до летального исхода: чем опасен мед больных пчел, который можно купить на ярмарке

Оказывается, пчелы тоже могут болеть. И виной тому — пестициды, которыми опрыскивают растения. Чем может закончиться чаепитие с медом от зараженных пчел? Узнали у экспертов.Мед — отличный источник энергии. Он помогает при больном горле и кашле, поддерживает иммунную систему и защищает клетки организма за счет своих антиоксидантных свойств. А еще мед полезен для сердечно-сосудистой системы и при проблемах с давлением — как с повышенным, так и с пониженным.Но в то же время мед может стать причиной серьезных проблем для здоровья, вплоть до летального исхода. И речь не о тяжелых аллергических реакциях. Мед опасен для всех, если его сделали больные пчелы. Вот как это происходит.«Применение пестицидов в зоне лёта пчел часто приводит к отравлению и гибели насекомых. Это может иметь серьезные последствия для их популяции и производства меда, — рассказывает эксперт из Центра оценки качества зерна Вера Бормотова. — Гибель пчел возникает во время сбора пыльцы при контакте с пестицидами, а также при попадании действующих веществ пестицидов в организм насекомого через нектар, пыльцу или сок растений».По словам эксперта, если зараженная пчела попадает в улей, это приводит к массовой гибели насекомых внутри колонии. Но самое страшное, что и мед, который делают больные пчелы, содержит пестициды, а значит, может быть опасен для человека.«Особо опасный класс пестицидов для насекомых-опылителей — неоникотиноиды, — говорит Вера Бормотова. — В России разрешены к применению неоникотиноиды, относящиеся к первому классу опасности для пчел: ацетамиприд, имидаклоприд, клотианидин, тиаклоприд и тиаметоксам. Из них имидаклоприд и тиаметоксам можно применять на плодовых деревьях и ягодных кустарниках до начала цветения обрабатываемых культур».Эксперт подчеркивает: если применять эти пестициды по инструкции и вовремя сообщать пчеловодам о грядущих обработках, химия не навредит ни пчелам, ни их продукции.«К сожалению, в большинстве случаев о запланированных обработках сообщают поздно, а в некоторых случаях нарушают регламент применения пестицидов или используют запрещенные в России препараты, что приводит к гибели пчел», — комментирует Вера Бормотова.Поэтому, чтобы не отравить покупателей медом, владельцы пасек должны проходить лабораторные проверки. А самим потребителям советуют выбирать продукцию надежных производителей.Так, в августе этого года эксперты Роскачества проверили качество и безопасность меда, который продается на ярмарках в разных регионах России. В результате в одном из шести образцов выявили следы пестицида тиаклоприда.Чем опасен непроверенный мед у частниковПреподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач«Пестициды обладают длительным периодом разложения и, попадая в организм человека, способны накапливаться в тканях тела, оказывая нейротоксическое, гепатотоксическое и канцерогенное действие, — говорит врач Александр Умнов. — Такой мед может вызывать появление аномалий развития у плода. Возможны и летальные исходы».

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