Сообщения об исцеляющих свойствах перекиси водорода не получили подтверждения

Сообщения о том, что перекись водорода способна исцелить от любых болезней, не получили подтверждения.С 2011 года в сети распространяются сообщения, авторы которых, ссылаясь на исследования профессора Ивана Неумывакина, заявляют, что перекись водорода H2O2 лечит заболевания сосудов головного мозга, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, стенокардию, астму, эмфизему, лейкозы, лишай, диабет, склероз, ревматоидный артрит, болезнь Паркинсона, мигрень, рак и даже СПИД.В публикациях также описывается механизм работы перекиси.«Наш организм постоянно атакуется вирусами и микробами. Роль киллеров берут на себя антитела — лейкоциты и гранулоциты: окружая непрошенных гостей, они вырабатывают агрессивный окислитель Н2О2 из воды и атмосферного кислорода. Н2О2 взаимодействует с ферментом крови человека — каталазой и превращается затем в атомарный кислород, который разрушает, старит окружающие ткани и уничтожает все патологическое, чужеродное в организме, нормализует окислительно-восстановительные процессы, стимулирует иммунную систему. Атомарный кислород также окисляет жиры, оказавшиеся на стенках артерий, предотвращая атеросклероз», — говорится в сообщениях.Авторы также заявляют, что насыщенный кислородом организм способен излечиться практически от любого заболевания.В книге Неумывакина «Перекись водорода. На страже здоровья» не приводятся исследования, подтверждающие эффективность лечения любых болезней с помощью перекиси водорода. Такой метод также не одобрен ни одной медицинской организацией и нет данных, свидетельствующих о безопасности лечения перекисью.По данным исследования последствий приема перекиси, высокие дозы препарата могут вызывать проблемы со здоровьем, способствовать росту раковых клеток, привести к инсульту, инвалидности и смерти. Подчеркивается, что прием перекиси внутривенно и перорально не проходил клинические исследования и не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.В доказательной медицине перекись используется для местного обеззараживания гнойных ран, областей капиллярных кровотечений, для наружной дезинфекции при стоматите, ангине, гинекологических заболеваниях. Кроме того, сообщается, что при передозировке — применении внутрь свыше трех миллилитров препарата — возможен летальный исход.Заявления о том, что перекись водорода может вылечить практически любые болезни, не получили широкого распространения в СМИ.

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