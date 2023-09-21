Нутрициолог Дубицкая: помидоры могут негативно влиять на здоровье пожилых

Нутрициолог Анастасия Дубицкая: любители помидоров рискуют заполучить проблемы с кишечником и пищеварением.Нутрициолог Дубицкая предупредила в интервью, что помидоры могут негативно повлиять на работу пищеварения – особенно, если их употреблением увлекаются люди пожилого возраста. Специалистка пояснила: в состав помидоров входят вещества, способные вызывать нежелательные реакции со стороны организма.«В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы», – заявила Дубицкая.Эксперт уточнила, что помидоры могут особенно негативно повлиять на организм и здоровье пожилых людей, так как в их возрасте усвоение питательных веществ пищеварительным трактом итак становится более слабым и медленным. Дубицкая уточнила, как именно помидоры могут негативно влиять на здоровье пожилых людей. Последствием частого употребления этих овощей моет стать развитие синдрома раздраженного кишечника, болезни Крона, колик, синдрома хронической усталости, артритов.По мнению нутрициолога, употреблять помидоры достаточно один раз в неделю. Зимой от них следует и вовсе отказаться – такие плоды будут наверняка содержать много химических добавок для их выращивания в теплице.

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