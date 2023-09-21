Лекарства: смертность от побочных реакций
Современные медицинские препараты стали не только более эффективными, но и гораздо более агрессивными. Статистика шокирует: смертность от побочных реакций на лекарства стоит в мире на пятом месте после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травматизма!
До трети больных в мире госпитализируют именно вследствие побочных реакций на лекарства. В США, например, таких миллионы, при этом сотни тысяч из них погибают. Но и сейчас степень риска конкретного препарата для каждого больного можно определить лишь приблизительно.
Отдаленные последствия
Разрешение на использование препарата, очевидно, - это еще не гарантия его безопасности именно для вас. В период клинических исследований можно обнаружить лишь побочные эффекты, возникающие чаще, чем в 10% случаев. Так что пострегистрационные исследования проводятся уже после поступления препарата в продажу. Известны случаи, когда именно на их основании снимали с регистрации препараты, продающиеся на рынке годами. Едва ли не самая жуткая история произошла с жаропонижающим препаратом Vioxx, который сняли с регистрации в 2004-м. К моменту его отзыва препарат принимали уже 80 миллионов человек! Но сосудистые катастрофы начинали происходить после 18 месяцев употребления.
Одним из самых популярных препаратов для снижения температуры у нас является «Парацетамол». При правильной дозировке это лекарство безопасно, однако в последнее время все чаще возникает вопрос о его побочных действиях. В группу риска входят пациенты с любыми нарушениями в работе печени, почек. Большинство считает его абсолютно безвредным, однако неправильная дозировка может спровоцировать развитие почечной недостаточности.
Препарат вызывал инфаркты, на производителя было подано более 9 тысяч исков.
Но случаи снятия препаратов с регистрации все же редки. Чаще его просто ограничивают в применении. Расхожий пример: аспирин изобрели более 100 лет назад, 39 лет понадобилось для выявления его токсического действия на желудок (встречается у 30% больных), еще 20 лет - чтобы признать этот факт.
Несовместимые вещи
Некоторые лекарства категорически «не переваривают» друг друга. К примеру, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, анальгин, ибупрофен) могут ослаблять действие гипотензивных лекарств (для снижения артериального давления), что чревато опасными сосудистыми осложнениями (инфарктом, инсультом).
А вот о том, что некоторые лекарства не сочетаются еще и с рядом продуктов или напитков, знают, увы, немногие. Однако такое незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. К примеру, доксициклин и тетрациклин нельзя запивать молоком (их, как и антигистаминные препараты, от греха подальше лучше запивать водой, причем сразу целым стаканом). А вот эритромицин и средства, в состав которых входит йод, напротив, лучше «заливать» чем-то молочным. С аспирином и рядом болеутоляющих лучше всего сочетается минералка.
Во время лечения антибиотиками необходимо увеличить употребление кисломолочных продуктов. Также благотворное влияние будут оказывать фрукты, соки с мякотью, каши (овсяная, кукурузная). Необходимо обогатить рацион и продуктами с высоким содержанием клетчатки.
Врачи не советуют принимать таблетки с чаем - никакие! В нем есть вещество тимин, которое может свести на нет эффективность препарата. Успокоительные неразумно запивать кофе или какао. Газировку лучше не пить одновременно с лекарствами - агрессивные химические соединения в этих напитках легко вступают в реакции с действующими веществами многих препаратов. И пилюля будет бесполезной.
Апельсиновый сок хорошо «ложится» на противотуберкулезные средства, но ни в коем случае не на таблетки для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Таблетки от сердца нельзя запивать кислыми соками. А уж мешать таблетки с алкоголем - просто самоубийство. Безобидный грейпфрутовый сок может подавлять активность одного из ферментов в организме человека, в итоге действие лекарства становится непредсказуемым. Скажем, препарат для повышения потенции ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком! Подавляя активность фермента CYP3A4, сок серьезно повышает концентрацию препарата в крови, доводя ее до смертельной.
Как исследуют препараты
Разумеется, все медикаменты, допущенные к продаже, проверяют. Исследования проходят в четыре фазы. Во время первой устанавливают переносимость препарата и наличие эффекта на 20-80 добровольцах. На второй стадии подбирают эффективную дозу (100-400 больных). На третьей количество испытуемых доводят до 1000-3000 (иногда до 15 тысяч). Четвертая фаза - пострегистрационная, когда выявляются редкие побочные эффекты.
Специалисты считают, что для выявления частых побочных эффектов достаточно провести испытания на тысяче пациентов, а вот для выявления редких реакций нужно не менее 60 тысяч. В общем, одобрение лекарств занимает до 15 лет с момента открытия до внедрения. По статистике, лишь одно из 5000 новых веществ становится лекарственным средством.
До, после и во время еды
Нередко нежелательные реакции на препараты возникают у людей в силу их генетических особенностей. Пример: лекарство для разжижения крови варфарин будет вести себя неадекватно, если у пациента есть так называемый полиформизм фермента 2С9. Иными словами, если этого фермента мало, то варфарин будет не разрушаться в организме, а накапливаться и может начаться сильное кровотечение. То есть пациенту нужно сделать генетический анализ, и только тогда станет ясно, какие препараты для него опасны.
Имеет огромное значение, до или после еды принимается препарат. Принятое с едой лекарство, которое нужно принимать за полчаса до приема пищи, организм просто не усвоит.
Препаратов, которые действуют избирательно (так называемых персонифицированных), пока практически нет. Одни нежелательные побочные эффекты можно предотвратить, другие - нет. Некоторые зависят от дозы препарата, а в отношении многих доза не имеет никакого значения. В любом случае пациентам не стоит относиться к медикаментам легкомысленно и тем более назначать лечение самостоятельно. А врачи должны помнить афоризм немецкого философа XVIII века Йоганна Ламберта: «Есть больные, которым нельзя помочь, но нет больных, которым нельзя не навредить».
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