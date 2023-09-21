Лекарства: смертность от побочных реакций

А между тем в переводе с греческого «лекарство» означает «яд». И все мы знаем, что сегодня стопроцентная безопасность лекарств является недостижимой мечтой.Современные медицинские препараты стали не только более эффективными, но и гораздо более агрессивными. Статистика шокирует: смертность от побочных реакций на лекарства стоит в мире на пятом месте после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травматизма!До трети больных в мире госпитализируют именно вследствие побочных реакций на лекарства. В США, например, таких миллионы, при этом сотни тысяч из них погибают. Но и сейчас степень риска конкретного препарата для каждого больного можно определить лишь приблизительно.Отдаленные последствияРазрешение на использование препарата, очевидно, - это еще не гарантия его безопасности именно для вас. В период клинических исследований можно обнаружить лишь побочные эффекты, возникающие чаще, чем в 10% случаев. Так что пострегистрационные исследования проводятся уже после поступления препарата в продажу. Известны случаи, когда именно на их основании снимали с регистрации препараты, продающиеся на рынке годами. Едва ли не самая жуткая история произошла с жаропонижающим препаратом Vioxx, который сняли с регистрации в 2004-м. К моменту его отзыва препарат принимали уже 80 миллионов человек! Но сосудистые катастрофы начинали происходить после 18 месяцев употребления.Одним из самых популярных препаратов для снижения температуры у нас является «Парацетамол». При правильной дозировке это лекарство безопасно, однако в последнее время все чаще возникает вопрос о его побочных действиях. В группу риска входят пациенты с любыми нарушениями в работе печени, почек. Большинство считает его абсолютно безвредным, однако неправильная дозировка может спровоцировать развитие почечной недостаточности.Препарат вызывал инфаркты, на производителя было подано более 9 тысяч исков.Но случаи снятия препаратов с регистрации все же редки. Чаще его просто ограничивают в применении. Расхожий пример: аспирин изобрели более 100 лет назад, 39 лет понадобилось для выявления его токсического действия на желудок (встречается у 30% больных), еще 20 лет - чтобы признать этот факт.Несовместимые вещиНекоторые лекарства категорически «не переваривают» друг друга. К примеру, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, анальгин, ибупрофен) могут ослаблять действие гипотензивных лекарств (для снижения артериального давления), что чревато опасными сосудистыми осложнениями (инфарктом, инсультом).А вот о том, что некоторые лекарства не сочетаются еще и с рядом продуктов или напитков, знают, увы, немногие. Однако такое незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. К примеру, доксициклин и тетрациклин нельзя запивать молоком (их, как и антигистаминные препараты, от греха подальше лучше запивать водой, причем сразу целым стаканом). А вот эритромицин и средства, в состав которых входит йод, напротив, лучше «заливать» чем-то молочным. С аспирином и рядом болеутоляющих лучше всего сочетается минералка.Во время лечения антибиотиками необходимо увеличить употребление кисломолочных продуктов. Также благотворное влияние будут оказывать фрукты, соки с мякотью, каши (овсяная, кукурузная). Необходимо обогатить рацион и продуктами с высоким содержанием клетчатки.Врачи не советуют принимать таблетки с чаем - никакие! В нем есть вещество тимин, которое может свести на нет эффективность препарата. Успокоительные неразумно запивать кофе или какао. Газировку лучше не пить одновременно с лекарствами - агрессивные химические соединения в этих напитках легко вступают в реакции с действующими веществами многих препаратов. И пилюля будет бесполезной.Апельсиновый сок хорошо «ложится» на противотуберкулезные средства, но ни в коем случае не на таблетки для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Таблетки от сердца нельзя запивать кислыми соками. А уж мешать таблетки с алкоголем - просто самоубийство. Безобидный грейпфрутовый сок может подавлять активность одного из ферментов в организме человека, в итоге действие лекарства становится непредсказуемым. Скажем, препарат для повышения потенции ни в коем случае нельзя запивать грейпфрутовым соком! Подавляя активность фермента CYP3A4, сок серьезно повышает концентрацию препарата в крови, доводя ее до смертельной.Как исследуют препаратыРазумеется, все медикаменты, допущенные к продаже, проверяют. Исследования проходят в четыре фазы. Во время первой устанавливают переносимость препарата и наличие эффекта на 20-80 добровольцах. На второй стадии подбирают эффективную дозу (100-400 больных). На третьей количество испытуемых доводят до 1000-3000 (иногда до 15 тысяч). Четвертая фаза - пострегистрационная, когда выявляются редкие побочные эффекты.Специалисты считают, что для выявления частых побочных эффектов достаточно провести испытания на тысяче пациентов, а вот для выявления редких реакций нужно не менее 60 тысяч. В общем, одобрение лекарств занимает до 15 лет с момента открытия до внедрения. По статистике, лишь одно из 5000 новых веществ становится лекарственным средством.До, после и во время едыНередко нежелательные реакции на препараты возникают у людей в силу их генетических особенностей. Пример: лекарство для разжижения крови варфарин будет вести себя неадекватно, если у пациента есть так называемый полиформизм фермента 2С9. Иными словами, если этого фермента мало, то варфарин будет не разрушаться в организме, а накапливаться и может начаться сильное кровотечение. То есть пациенту нужно сделать генетический анализ, и только тогда станет ясно, какие препараты для него опасны.Имеет огромное значение, до или после еды принимается препарат. Принятое с едой лекарство, которое нужно принимать за полчаса до приема пищи, организм просто не усвоит.Препаратов, которые действуют избирательно (так называемых персонифицированных), пока практически нет. Одни нежелательные побочные эффекты можно предотвратить, другие - нет. Некоторые зависят от дозы препарата, а в отношении многих доза не имеет никакого значения. В любом случае пациентам не стоит относиться к медикаментам легкомысленно и тем более назначать лечение самостоятельно. А врачи должны помнить афоризм немецкого философа XVIII века Йоганна Ламберта: «Есть больные, которым нельзя помочь, но нет больных, которым нельзя не навредить».

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