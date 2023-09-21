Врач назвала время, когда категорически нельзя пить кофе

Врач предупредил о пяти привычках образа жизни, которые могут подвергнуть серьезному риску ваше здоровье, включая употребление кофе в определенное время суток.Кофе — один из самых популярных напитков в Великобритании: ежедневно выпивается до 100 миллионов чашек.Хотя считается, что кофе приносит много пользы для здоровья, например, помогает предотвратить диабет 2 типа и ускоряет усилия по снижению веса, он также может иметь некоторые риски.Врач призвал людей не пить кофе после определенного момента дня. Он объяснил почему она никогда не пьет кофе и не употребляет кофеин после 12 часов дня.«Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, мешая нам заснуть или спать. Поэтому я действительно стараюсь избегать любых напитков с кофеином во второй половине дня», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова .Дефицит сна связан с рядом хронических проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессию.Примерно каждый третий взрослый хотя бы раз в жизни испытывал проблемы со сном.Употребление эквивалента двойного эспрессо за три часа до сна может повернуть ваши биологические часы почти на час назад, эффективно вызывая смену часовых поясов.Предупреждение доктора было частью более длинного списка привычек образа жизни, которых следует избегать или изменить ради своего здоровья.Вред алкоголя«Я врач, и это пять вещей, которые я не делаю или больше не делаю ради своего здоровья. Первое — употребление алкоголя. Никакое количество алкоголя не безопасно для нашего здоровья».Чрезмерное употребление алкоголя связано с развитием хронических заболеваний и других проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, заболевания печени и проблемы с пищеварением.Он также связан с раком груди, рта, горла, пищевода, голосового аппарата, печени, толстой и прямой кишки.Избегайте пить из пластиковой посудыВрач предостерег от использования пластиковых контейнеров для еды.Химические вещества связаны с множеством проблем со здоровьем, включая вмешательство в репродукцию, повышенный риск рака и нарушения функций иммунной и нервной систем.Продолжая обеспокоенность врача по поводу нарушения сна, вызванного кофеином, она рекомендовала не совершать регулярные рейсы с эффектом «красных глаз», то есть рейсы, которые отправляются поздно ночью и прибывают рано утром.«Полет с эффектом красных глаз может существенно нарушить ваш ночной сон, поэтому я по возможности избегаю их приема».Врач призвал людей ни дня не обходиться без пяти различных растительных продуктов.«Это могут быть фрукты, овощи, травы и специи».

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