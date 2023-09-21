Болезнь выдают глаза

Удивительно, но по глазам можно не только понять эмоции, которые переживает человек, но и оценить его состояние здоровья. Многие болезни легко «прочитать» по глазам, причем проблемы могут совершенно не касаться органов зрения. Понять, насколько человек здоров, удается после оценки состояния слизистых оболочек, пятен на радужке, уровня отечности глаз и цвета кожи вокруг них.Если человек здоров, то вокруг глаз нет отеков и темных пятен, веки имеют розовый цвет, радужка не имеет посторонних вкраплений, глазной белок без капиллярной сетки, слизистые чистые без кровеносных сгустков, ресницы ровные. При отсутствии пробоем со здоровьем не наблюдается повышенного слезоотделения (разве что только симптоматическое), глаза не болят, нет ощущения жжения и зуда.Как оценить здоровье по глазамРассмотрим основные проблемы, которые «выдают» глаза и возможные причины появления этих проблем.1. Если верхние веки часто отекают, то вероятнее всего в желчном пузыре есть камни.2. Если слизистая глаз имеет красный оттенок, то вероятнее есть проблемы с процессом кровообращения, желудочно-кишечным трактом или половыми органами.3. Если слизистая, наоборот, слишком бледная, это зачастую свидетельствует о снижении уровня гемоглобина в крови.4. Если на слизистой оболочке есть желтоватые или красноватые прожилки, стоит обратить внимание на работу выделительной (экскреторной) системы, а также проверить селезенку, печень и почки.

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