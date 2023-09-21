Эксперт Савельева: перепады настроения и мышечные боли могут указывать на дефицит витамина D

Нутрициолог Юлия Савельева назвала дискомфортные, болезненные и неприятные симптомы дефицита витамина D.Недостаток очень важного для организма витамина D становится актуальной проблемой холодного времени года, когда сокращается световой день и становится меньше солнца.«В группе риска по дефициту витамина D находятся люди, редко бывающие на свежем воздухе, а также беременные женщины и кормящие матери, люди с избыточной массой тела, строгие вегетарианцы, сторонники низкожировых диет, а также люди с удаленным желчным пузырем или с нарушением оттока желчи», - предупредила нутрициолог СавельеваЭксперт отметила, что появление некоторых симптомов может быть связано именно с недостатком этого важного вещества. Юлия Савельева перечислила те изменения в состоянии организма, которые могут указывать на дефицит витамина D.Частые перепады настроения.Исчезновение аппетита.Часто возникающие простуды.Боли и судороги в мышцах, мышечная слабость.Ухудшение памяти и других когнитивных функций.Трудности с засыпанием, бессонница.Тревожность.Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем.Специалистка напомнила, что восполнять витамин D в организме помогают прогулки на свежем воздухе и отчасти продукты питания (жирная рыба и печень трески, яичные желтки, молочные продукты).

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