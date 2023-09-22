Врач объяснил, как сохранить зрение в старшем возрасте

Острота зрения снижается после 40–50 лет, этому процессу сложно противостоять. Но замедлить его можно.По словам специалиста, в возрасте 40-50 лет развивается синдром сухого глаза, и даже капли не помогают с ним справиться. Но игнорировать этот симптом нельзя, так как в результате может развиться возрастная макулярная дегенерация. Это опасное заболевание развивается постепенно и может привести к полной слепоте.Мартин Скурр отмечает, что в группе риска люди, страдающие диабетом и ожирением, а также заядлые курильщики. Доктор советует регулярно проходить осмотры у офтальмолога, чтобы вовремя заметить развитие опасной болезни.

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