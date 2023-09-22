Этот ночной симптом сигналит о «тихом» развитии атеросклероза

Атеросклероз — очень коварное заболевание, которое необходимо вовремя распознать. Оказывается, в этом может помочь… ваш сон!

При атеросклерозе на внутренних стенках артерий формируется жировой налет и, как следствие, бляшки. Со временем артерии затвердевают, их просвет сужается, кровь уже не может полноценно циркулировать и питать все органы и ткани.

Если не лечить заболевание, то человек рискует пострадать от проблем с сердцем: аритмии, сердечной недостаточности или инфаркта. Также есть осложнения в виде эректильной дисфункции, хромоты и боли в ногах при ходьбе.

Группа испанских ученых провела исследование, в котором приняли участие 3974 здоровых взрослых людей. Их средний возраст составил 46 лет, 63% были мужчинами. Каждый доброволец носил специальный поясной ремень с механизмом для записи и мониторинга качества и количества сна в течение семи дней.

Ученые поделили всех участников на группы, ориентируясь на количество сна:

менее 6 часов (очень мало),

6-7 часов (мало),

7-8 часов (достаточно)

более 8 часов (много).

Эксперты учли пол, возраст, вредные привычки, образ жизни, вес и хронические заболевания каждого добровольца.

Атеросклероз артерий ног и шеи оценивали с помощью 3D-УЗИ.

После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: чаще всего от атеросклероза страдали люди, у которых был беспокойный прерывистый сон. Кроме того, в группу повышенного риска входили добровольцы, которые спали менее 6 часов в сутки.

«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом. Он включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — говорит автор исследования доктор Фернандо Домингес.

Ученые заверяют: дефицит сна или его плохое качество (когда человек постоянно просыпает посреди ночи), можно считать фактором риска развития серьезных патологий, например тромбоза или атеросклероза. Эксперты планируют и дальше изучать взаимосвязь сна и состояние здоровья людей.

Симптомы атеросклероза

сильную боль в груди, которая усиливается при эмоциональном стрессе или активной физической активности;

нерегулярное сердцебиение;

сбивчивое дыхание;

тошноту;

головокружение и слабость.

Чтобы избежать проблем с сосудами и сердцем, опасные патологии нужно профилактировать. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и помогают росту «хорошего» холестерина, или ЛПВП, что автоматически снижает уровень плохого холестерина, тем самым снижая и риск любого сердечного заболевания.

«Кроме того, физические упражнения также способствуют росту новых кровеносных сосудов, которые могут обходить заблокированные кровеносные сосуды, делая кровообращение более легким и плавным по всему телу», — говорит эксперт.

Еще один важный момент — это ваш рацион. Делайте упор на белок, клетчатку, сложные углеводы. И старайтесь есть как можно меньше сладкого, жирного и мучного.

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