Этот ночной симптом сигналит о «тихом» развитии атеросклероза

Атеросклероз — очень коварное заболевание, которое необходимо вовремя распознать. Оказывается, в этом может помочь… ваш сон!При атеросклерозе на внутренних стенках артерий формируется жировой налет и, как следствие, бляшки. Со временем артерии затвердевают, их просвет сужается, кровь уже не может полноценно циркулировать и питать все органы и ткани.Если не лечить заболевание, то человек рискует пострадать от проблем с сердцем: аритмии, сердечной недостаточности или инфаркта. Также есть осложнения в виде эректильной дисфункции, хромоты и боли в ногах при ходьбе.Группа испанских ученых провела исследование, в котором приняли участие 3974 здоровых взрослых людей. Их средний возраст составил 46 лет, 63% были мужчинами. Каждый доброволец носил специальный поясной ремень с механизмом для записи и мониторинга качества и количества сна в течение семи дней.Ученые поделили всех участников на группы, ориентируясь на количество сна:менее 6 часов (очень мало),6-7 часов (мало),7-8 часов (достаточно)более 8 часов (много).Эксперты учли пол, возраст, вредные привычки, образ жизни, вес и хронические заболевания каждого добровольца.Атеросклероз артерий ног и шеи оценивали с помощью 3D-УЗИ.После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: чаще всего от атеросклероза страдали люди, у которых был беспокойный прерывистый сон. Кроме того, в группу повышенного риска входили добровольцы, которые спали менее 6 часов в сутки.«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом. Он включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — говорит автор исследования доктор Фернандо Домингес.Ученые заверяют: дефицит сна или его плохое качество (когда человек постоянно просыпает посреди ночи), можно считать фактором риска развития серьезных патологий, например тромбоза или атеросклероза. Эксперты планируют и дальше изучать взаимосвязь сна и состояние здоровья людей.Симптомы атеросклерозасильную боль в груди, которая усиливается при эмоциональном стрессе или активной физической активности;нерегулярное сердцебиение;сбивчивое дыхание;тошноту;головокружение и слабость.Чтобы избежать проблем с сосудами и сердцем, опасные патологии нужно профилактировать. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и помогают росту «хорошего» холестерина, или ЛПВП, что автоматически снижает уровень плохого холестерина, тем самым снижая и риск любого сердечного заболевания.«Кроме того, физические упражнения также способствуют росту новых кровеносных сосудов, которые могут обходить заблокированные кровеносные сосуды, делая кровообращение более легким и плавным по всему телу», — говорит эксперт.Еще один важный момент — это ваш рацион. Делайте упор на белок, клетчатку, сложные углеводы. И старайтесь есть как можно меньше сладкого, жирного и мучного.

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