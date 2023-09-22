Врач Хухрев назвал диабет среди опасных болезней, возникающих после 50 лет

Терапевт Алексей Хухрев: риск возникновения ряда опасных заболеваний после 50 лет становится значительно более высоким.Возраст является одним из ключевых факторов развития опасных болезней: чем старше человек, тем больше шансов, что его начнут одолевать некоторые недуги. В частности, здоровье и стойкость организма могут ослабевать после 50 лет, – об этом терапевт Хухрев напомнил в интервью «Москве 24».«С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает», – объяснил врач ухудшение здоровья в зрелом возрасте.Хухрев уточнил, какие опасные болезни начинают чаще возникать после 50 лет (в их числе терапевт назвал диабет и гипертонию). Вот их список:сахарный диабетишемическая болезнь сердцапроблемы с предстательной железойнарушения в работе почекгипертоническая болезньрак.Врач Хухрев подчеркнул, что способом сохранить хорошее здоровье является не только отказ от вредных привычек в образе жизни, но и периодические профилактические проверки состояния организма.«Каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике», - дал совет специалист.

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