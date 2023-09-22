Врач Аверков посоветовал ходить пешком для сохранения здоровья сосудов

Доктор медицинских наук Олег Аверков: движение является одним из ключевых факторов, обеспечивающих сохранение сосудов в хорошей форме.

Врач Аверков посоветовал для сохранения здоровья сосудов держать под контролем вредные привычки. В частности, важно отказаться от курения, заявил специалист в интервью. По мнению доктора наук, курение является наиболее весомым обстоятельством, разрушительно влияющим на состояние кровеносных сосудов.

Кроме того, для сохранения здоровья сосудов Аверков посоветовал ходить пешком, быть в целом подвижным человеком. Медик отметил, что подверженность людей сердечно-сосудистым заболеваниям возрастает, когда, они ограничивают свою подвижность (например, в зимние месяцы). Врач посоветовал ходить пешком для сохранения здоровья сосудов минимум 30 минут каждый день.

«Человек может контролировать диабет и артериальное давление, больше двигаться, правильно питаться, отрегулировать холестерин», - перечислил Аверков, беседуя с «Российской газетой».

Также для сохранения хорошего состояния сосудов нужно контролировать свой вес и давление, не злоупотреблять алкоголем.

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