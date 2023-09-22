Три вопроса доктору о кисте почки

О том, что такое киста почки, что провоцирует ее появление, насколько это опасно и чего ни в коем случае нельзя делать, если кисту обнаружили,рассказал врач общей практики, бариатрический хирург Максим Елисеев.Киста почки — это доброкачественное новообразование, которое выглядит как полость с тонкой пленкой и бесцветной жидкостью внутри.Киста почки может быть как врожденным, так и приобретенным заболеванием. Согласно статистике, это одно из самых частых заболеваний, встречающихся в урологии, которое встречается почти у половины людей в возрасте от 45 лет.При условии, что киста небольшого размера, человек может даже не чувствовать никаких симптомов, но если она увеличивается, это уже может доставлять дискомфорт. Более того, увеличение новообразования может привести к серьезным патологиям и даже в отдельных случаях перейти в разряд злокачественных опухолей.Проявляется заболевание невыраженными болями и дискомфортно в поясничной области. Все зависит от величины образования. Если киста меньше 4 см, она может себя не проявлять клинически. Все, что выше, может давать вышеперечисленные симптомы.Что провоцирует появление кисты почки и насколько это опасноПричин, по которым может появиться киста почки, довольно много.Это могут быть всевозможные травмы, склеротический процесс на фоне старения организма, хронические воспаления, пиелонефрит, хронические воспаления почек, генетика, возможные перенесенные операции на почки, артериальные гипертензии. Иногда появляются простые кисты, которые состоят из одной оболочки, а иногда — многослойные образования. Последние могут перерождаться в злокачественные опухоли.Что нельзя делать при появлении кисты почкиПри обнаружении кисты почки, необходимо не допустить ее увеличения. Для того, чтобы остановить рост опухоли и снизить риски осложнений, при кисте и после операции по ее удалению необходимо организовать правильный режим питания и наладить питьевой режим.При кистах нельзя посещать бани, сауны, важно избегать перегревания поясничной области, избегать интенсивных нагрузок, также нельзя делать массаж в поясничной области.Удаление кисты почки и период реабилитацииТерапевтических методов лечения кисты почки, увы, нет.Кислотное образование до 4-5 см наблюдается в динамике: раз в полгода-год. Если роста не наблюдается, киста не влияет на кровоснабжение, выведение мочи, такие образования не оперируют, говорит эксперт.Но есть случаи, когда хирургическое вмешательство необходимо.Если идет бурный рост, и есть влияние на уродинамику и кровоснабжение, есть показания для удаления. Операции выполняются в рамках полиса ОМС после предварительной консультации у уролога: либо лапараскопическим, либо классическим (разрезным) путем. Врач-уролог может в зависимость от показаний удалить кисту почки. Исследования, которые позволяют определить кисту, — МРТ, УЗИ, КТ.В рамках платной помощи эта операция также производится, цена зависит от региона и уровня клиники. Обычно цена колеблется от 40-50 до 70-80 тысяч рублей, отмечает эксперт.Результат лечения, в основном, благоприятный. Но не стоит забывать, что любое новообразование подлежит гистологии. Если патологоанатом дает картину доброкачественного образования, на этом лечение заканчивается. Если есть атипичные клетки — пациент проходит лечение у онколога.

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