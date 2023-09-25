SD: ученые выявили пять профессий, которые могут привести к слабоумию

Ученые Норвежского института общественного здравоохранения установили пять профессий, которые способны вызывать развитие слабоумия. По их словам, занимающиеся тяжелым физическим трудом люди чаще других страдают от деменции.К своим выводам эксперты пришли по результатам обследования жителей Норвегии в 2017-19 годах. Из 7 000 испытуемых у 902 диагностировали деменцию, у 2 400 человек – легкие когнитивные нарушения. А вот проблемы с умственными способностями на 15,5% чаще возникали у тех, кто занят тяжелым физическим трудом.На основе этих обследований норвежские ученые составили список самых опасных профессий, среди которых оказались продавец-кассир, продавец-консультант, медперсонал, фермеры, производители продукции животноводства.Ученые объяснили, что у таких работников зачастую все силы уходят на выполнение профессиональных обязанностей. Следовательно, времени на отдых и саморазвитие им не хватает.При этом исследователи подчеркнули, что физическая активность в свободное от работы время улучшает умственные способности.

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