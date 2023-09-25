SD: ученые выявили пять профессий, которые могут привести к слабоумию
К своим выводам эксперты пришли по результатам обследования жителей Норвегии в 2017-19 годах. Из 7 000 испытуемых у 902 диагностировали деменцию, у 2 400 человек – легкие когнитивные нарушения. А вот проблемы с умственными способностями на 15,5% чаще возникали у тех, кто занят тяжелым физическим трудом.
На основе этих обследований норвежские ученые составили список самых опасных профессий, среди которых оказались продавец-кассир, продавец-консультант, медперсонал, фермеры, производители продукции животноводства.
Ученые объяснили, что у таких работников зачастую все силы уходят на выполнение профессиональных обязанностей. Следовательно, времени на отдых и саморазвитие им не хватает.
При этом исследователи подчеркнули, что физическая активность в свободное от работы время улучшает умственные способности.
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