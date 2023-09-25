Диетолог Марият Мухина рассказала, какие осенние ягоды особенно полезны для укрепления здоровья сосудистой системы и снижения кровяного давления.По словам доктора медицинских наук Марият Мухиной, для здоровья сосудов целесообразно есть черноплодную рябину.«Арбуз, черноплодная рябина и брусника полезны при повышенном артериальном давлении», - уточнила медикДиетолог отметила, что в арбузе содержится много магния, который рекомендуется гипертоникам. Брусника обладает мочегонным эффектом, содействует выводу лишней жидкости и уменьшению отеков, а также содержит много укрепляющего стенки сосудов витамина С.Что касается черноплодной рябины, ее состав отличается высокими дозами антиоксидантов, защищающих сосудистую ткань от воспаления. Доктор Мухина посоветовала есть черноплодную рябину для здоровья сосудов:«Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку».

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