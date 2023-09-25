Доктор Мухина посоветовала есть черноплодную рябину для здоровья сосудов
По словам доктора медицинских наук Марият Мухиной, для здоровья сосудов целесообразно есть черноплодную рябину.
«Арбуз, черноплодная рябина и брусника полезны при повышенном артериальном давлении», - уточнила медик
Диетолог отметила, что в арбузе содержится много магния, который рекомендуется гипертоникам. Брусника обладает мочегонным эффектом, содействует выводу лишней жидкости и уменьшению отеков, а также содержит много укрепляющего стенки сосудов витамина С.
Что касается черноплодной рябины, ее состав отличается высокими дозами антиоксидантов, защищающих сосудистую ткань от воспаления. Доктор Мухина посоветовала есть черноплодную рябину для здоровья сосудов:
«Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку».
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