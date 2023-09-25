Терапевт Романенко: гормональные препараты способны вызвать развитие тромбоза

Терапевт Татьяна Романенко: самолечение гормональными препаратами может стать причиной появления тромбов.

Терапевт Романенко предупредила о том, что при неправильном использовании гормональных препаратов возникает и повышается риск пострадать от тромбоза.«Нужно понимать, что некоторые препараты имеют свойство повышать свертываемость крови, что может привести к тромбозу», - заметила медик.

В частности, препаратами, способными вызвать развитие тромбоза, Романенко назвала гормональные средства и посоветовала осторожнее и внимательнее относиться к использованию оральных контрацептивов.

«Бесконтрольный прием гормональных препаратов может вызвать тромбоз», - констатировала врач-терапевт.

Татьяна Романенко подчеркнула, что прием данных средств должен осуществляться исключительно по рекомендации врача. По ее словам, назначить препарат в правильной дозировке, с учетом противопоказаний грамотно сможет только профессиональный медработник.

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