Что такое незаменимые аминокислоты и в каких продуктах их искать

Девять важных поводов есть мясо, орехи, гречку и яйца.Аминокислоты — это простейшие соединения, которые образуются при разложении белковой пищи в кишечнике. Именно в таком виде наш организм усваивает белки.Чтобы нормально функционировать, человеческому телу необходимо более 20 видов аминокислот. Но лишь девять из них относятся к незаменимым. И вот почему.Что такое незаменимые аминокислотыНекоторые аминокислоты организм при необходимости способен вырабатывать самостоятельно, даже не получая белковой пищи. Поэтому их называют несущественными, или заменимыми.Незаменимые аминокислоты — такие, которые наше тело произвести не может. Они должны поступать из пищи, иначе их просто неоткуда взятьЕсли человек не будет получать незаменимые аминокислоты с едой, это станет катастрофическим ударом по его здоровью.Какие бывают незаменимые аминокислоты и зачем они нужныАминокислоты играют огромную роль в развитии и восстановлении мышц, костей, других тканей. Но их дефицит может ударить не только по опорно?двигательному аппарату, но и по другим системам — нервной, иммунной, пищеварительной.Вот за что отвечают девять незаменимых аминокислот.1. ФенилаланинНа основе этой аминокислоты организм производит такие гормоны?нейромедиаторы, как адреналин, дофамин, тирозин, норэпинефрин. Кроме того, фенилаланин нужен для производства других, заменимых аминокислот, а также некоторых ферментов.2. ВалинУчаствует в энергетическом обмене веществ (благодаря этой аминокислоте клетки получают энергию из глюкозы в крови), стимулирует рост и регенерацию мышц.3. ТреонинБез него невозможно производство таких белковых структур, как коллаген и эластин, — важнейших компонентов кожи и соединительной ткани.4. ТриптофанЯвляется предшественником серотонина — гормона, который регулирует аппетит, сон и настроение.5. МетионинЭта незаменимая аминокислота играет важную роль в обменных процессах и детоксикации, то есть помогает выводить продукты распада клеток из организма. Кроме того, метионин необходим для роста и регенерации различных тканей, усвоения цинка, селена и ряда других минералов.6. ЛейцинКритически необходим для синтеза белка (в том числе коллагеновых волокон), заживления ран и восстановления мышц. Также лейцин помогает регулировать уровень сахара в крови и участвует в производстве гормонов роста.7. ИзолейцинЗадействован в обмене веществ, происходящем в мышечной ткани, а также в производстве гемоглобина и некоторых функциях иммунной системы.8. ЛизинНеобходим для усвоения кальция, синтеза некоторых гормонов и белковых тканей (тех же коллагена и эластина).9. ГистидинНа основе этой аминокислоты производится гистамин — нейромедиатор, обеспечивающий быструю реакцию иммунной системы на всевозможные раздражители. Нормальное пищеварение, сексуальная функция, сон, бодрствование тоже без гистидина практически невозможны. Ещё эта аминокислота участвует в создании миелиновой оболочки — защитного барьера, окружающего нервные клетки.В каких продуктах содержатся незаменимые аминокислотыОсновной источник незаменимых аминокислот — это белковая пища. Однако она бывает разной.Продукты, которые содержат все девять незаменимых аминокислот, медики называют полноценными белками. Те, в которых не хватает одной или двух аминокислот, — неполноценными.Лучшие источники незаменимых аминокислот — это животные белки. Но даже если вы вегетарианец, рацион можно сделать полноценным. Для этого достаточно ежедневно употреблять разные виды белковой растительной пищи. Таким образом отсутствие аминокислоты в одном продукте будет компенсировано её наличием в другом.Полноценные источники белкаК таким продуктам относятся:мясо:птица;яйца;морепродукты;молочные продукты;некоторые виды растительной пищи: гречка, соя, киноа.Неполноценные источники белкаМногими, но не всеми сразу незаменимыми аминокислотами обеспечат вас:орехи;бобовые (фасоль, нут, горох);семена — подсолнечника, тыквы, кунжута;цельнозерновые продукты — хлеб, каши;овощи.

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