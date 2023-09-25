4 причины резкой боли в шее: как быстро справиться с проблемой — советы врача

С утра, едва проснувшись, после тяжелых нагрузок или активного дня иногда мы ощущаем боль в шее. Она может лишить сна и покоя, затрудняет привычные движения, вынуждает искать удобное положение. Это проблема, которую нужно решать. Как? Рассказывает врач.Боль в шее может возникнуть внезапно и испортить все планы: в таком состоянии невозможно ни нормально работать, ни полноценно отдыхать. Причин множество — от напряжения из-за сна в неудобной позе, сдавливания нервных корешков и спинного мозга в области шейного отдела грыжами межпозвонковых дисков до опасных заболеваний сердца.Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказывает, в каких случаях можно помочь себе самостоятельно, а когда необходимо как можно скорее звать на помощь.Шея — уязвимое местоПроблемы с шеей и спиной, как говорят многие ученые, это наша расплата за прямохождение. В процессе эволюции человек приобрел достаточно большой мозг, надежно защищенный черепной коробкой. Выпрямившись и начав уверенно ходить на двух ногах, мы приобрели особое строение позвоночника, с изгибами, которые помогают распределять давление тела.Но череп за счет размеров мозга у людей относительно животных крупнее и тяжелее, поэтому он создает определенное давление на область шейного отдела позвоночника. Шейный отдел устроен таким образом, чтобы позволять нам вертеть головой в стороны, поднимать и опускать ее. Но семь позвонков, которые его образуют, относительно небольшие, а нагрузки на эту область существенные. Поэтому нередко в этой зоне возникают проблемы. Вот четыре основные причины их появления.1. Проблема образа жизниДовольно часто боль в шее связана с образом жизни: если человек много времени проводит за компьютером в одной и той же позе и не уделяет достаточно времени зарядке, это приводит к избыточному напряжению мышц шейного отдела.Расслабить спазмированные мышцы и облегчить боль может аккуратный самомассаж воротниковой зоны, упражнения для растяжки и теплый (не горячий!) компресс. Если дискомфорт не уходит, следует обратиться к врачу. На основе осмотра он порекомендует лечение: местные или общие обезболивающие и противовоспалительные средства, миорелаксанты, физиотерапию, лечебную физкультуру.2. Повреждение дисковБолее опасная причина боли — грыжа диска в шейном отделе позвоночника. Если диск деформируется, он может оказывать давление на нервные корешки и сам спинной мозг, вызывать болезненные ощущения. При корешковой патологии и миелопатии вследствие грыжеобразования в шейном отделе, помимо дискомфорта в шее, человек может испытывать онемение и боль в плече, руке (руках), часто со слабостью. Упражнения на растяжку и массаж обычно не приносят облегчения.При подозрении на поражение корешка или спинного мозга необходимо как можно скорее записаться к врачу-неврологу. Специалист проведет обследование и назначит лечение. Это могут быть противовоспалительные препараты, физиотерапия, фиксирующие устройства (ортопедический воротник). В некоторых случаях может потребоваться консультация нейрохирурга, который решит вопрос о необходимости операции. В ожидании врача снять боль помогут покой и ортопедическая подушка.3. ИнфекцияРезкая боль в передних отделах шеи может появиться на фоне инфекционного воспаления, например ангины. Шея при этом может заболеть по множеству причин: из-за увеличения лимфоузлов, рефлекторного перенапряжения мышц или распространения болевых сигналов вдоль нервных путей.Лечение в этом случае направлено на основную причину болезни — инфекцию. Как правило, оно включает прием антибиотиков (лекарство можно принимать только по назначению врача, на основании результатов анализов). Облегчение боли в шее наступает по мере выздоровления.4. Сбои в сердцеИногда резкая боль в шее может быть связана с заболеваниями сердца, такими как инфаркт миокарда или аневризма аорты. Это связано с особенностями иннервации сердечной мышцы и стенки аорты. Если резкая боль в шее сопровождается одышкой, слабостью, головокружением или загрудинной болью, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.Если причина непонятнаВ ситуации, когда причина боли непонятна и на протяжении суток не становится лучше, стоит обратиться к врачу. Хотя в большинстве случаев боль вызвана вполне банальными причинами, иногда могут возникать и достаточно серьезные, опасные для здоровья ситуации. Их стоит исключить. Кроме того, врач может подобрать эффективные и безопасные способы справиться с болью, и после начала лечения наступит долгожданное облегчение. Только не бросайте курс лечения на середине, пройдите его до конца, чтоб не было повторного болевого приступа.

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