Отрыжка может быть признаком смертельной болезни - "ее трудно обнаружить"
Отрыжка — это естественная функция организма, часто вызываемая заглатыванием слишком большого количества воздуха или употреблением газированных напитков.
Хотя в определенных социальных сетях это может считаться грубым, в целом это не повод для беспокойства. Однако «слишком сильная» отрыжка может сигнализировать о чем-то более зловещем.
Чрезмерная отрыжка может быть признаком рака желудка.
"Рак желудка возникает, когда аномальные клетки желудка растут и делятся неконтролируемым образом. Заболевание может начаться в любой части желудка, хотя в большинстве случаев оно начинается на внутренней оболочке органа", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
В зависимости от локализации рака симптомы обычно влияют на питание и пищеварение. Это также может вызвать расстройство желудка, приводящее к более частой отрыжке.
Существует множество возможных симптомов рака желудка, но их может быть трудно обнаружить.
«Они могут повлиять на ваше пищеварение, например, вызвать симптомы расстройства желудка, например, сильную отрыжку».
Врач-онколог также называет несварение желудка, «которое не проходит», и отрыжку признаками рака желудка.
«У вас может возникнуть расстройство желудка, когда кислота из желудка возвращается (рефлюкс) в пищевод (пищевод)», — поясняют Воробьев. «Или вы можете получить его, если у вас раздражение в желудке».
К симптомам расстройства пищеварения относятся:
Чувство распирания в области желудка
Чувствительность или боль в области желудка
Боль или дискомфорт в груди или животе
Ощущение жжения в груди (изжога) после еды.
Врач добавляет:
«Помните, расстройство желудка встречается часто и обычно не вызвано раком. Расстройство желудка и изжога могут быть очень болезненными, даже если все в порядке».
Обратитесь к врачу, если эти симптомы не исчезнут. Также поговорите со своим врачом, если что-то, что вы принимаете от расстройства желудка, перестает действовать.
Другими признаками рака желудка являются:
Изжога или кислотный рефлюкс
Проблемы с глотанием (дисфагия)
Болезненность
Очень быстрое чувство сытости во время еды
Потеря аппетита или потеря веса без попыток
Шишка в верхней части живота
Боль в верхней части живота
Ощущение усталости или отсутствия энергии.
Воробьев рекомендует обратиться к врачу общей практики, если у вас есть:
Проблемы с глотанием
Шишка или уплотнение в животе
Потеряли заметное количество веса
Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не улучшаются через три недели
Состояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.
Однако, если рвота продолжается более двух дней, вам следует срочно обратиться к врачу.
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