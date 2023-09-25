Отрыжка может быть признаком смертельной болезни - "ее трудно обнаружить"

Ежегодно миллионам людей диагностируют смертельный рак.Отрыжка — это естественная функция организма, часто вызываемая заглатыванием слишком большого количества воздуха или употреблением газированных напитков.Хотя в определенных социальных сетях это может считаться грубым, в целом это не повод для беспокойства. Однако «слишком сильная» отрыжка может сигнализировать о чем-то более зловещем.Чрезмерная отрыжка может быть признаком рака желудка."Рак желудка возникает, когда аномальные клетки желудка растут и делятся неконтролируемым образом. Заболевание может начаться в любой части желудка, хотя в большинстве случаев оно начинается на внутренней оболочке органа", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.В зависимости от локализации рака симптомы обычно влияют на питание и пищеварение. Это также может вызвать расстройство желудка, приводящее к более частой отрыжке.Существует множество возможных симптомов рака желудка, но их может быть трудно обнаружить.«Они могут повлиять на ваше пищеварение, например, вызвать симптомы расстройства желудка, например, сильную отрыжку».Врач-онколог также называет несварение желудка, «которое не проходит», и отрыжку признаками рака желудка.«У вас может возникнуть расстройство желудка, когда кислота из желудка возвращается (рефлюкс) в пищевод (пищевод)», — поясняют Воробьев. «Или вы можете получить его, если у вас раздражение в желудке».К симптомам расстройства пищеварения относятся:Чувство распирания в области желудкаЧувствительность или боль в области желудкаБоль или дискомфорт в груди или животеОщущение жжения в груди (изжога) после еды.Врач добавляет:«Помните, расстройство желудка встречается часто и обычно не вызвано раком. Расстройство желудка и изжога могут быть очень болезненными, даже если все в порядке».Обратитесь к врачу, если эти симптомы не исчезнут. Также поговорите со своим врачом, если что-то, что вы принимаете от расстройства желудка, перестает действовать.Другими признаками рака желудка являются:Изжога или кислотный рефлюксПроблемы с глотанием (дисфагия)БолезненностьОчень быстрое чувство сытости во время едыПотеря аппетита или потеря веса без попытокШишка в верхней части животаБоль в верхней части животаОщущение усталости или отсутствия энергии.Воробьев рекомендует обратиться к врачу общей практики, если у вас есть:Проблемы с глотаниемШишка или уплотнение в животеПотеряли заметное количество весаДругие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не улучшаются через три неделиСостояние, которое вызывает симптомы пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования обычных методов лечения.Однако, если рвота продолжается более двух дней, вам следует срочно обратиться к врачу.

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