Признаки нарушения кислотно-щелочного баланса в организме

Кислотно-щелочной баланс - это индикатор здоровья организма. Отклонение классического показателя в одну или другую сторону (закисление или ощелачивание) неизменно влечет за собой возникновение различных заболеваний. Как узнать, что у вас нарушен кислотно-щелочной баланс?Знает ли среднестатистический человек свой кислотно-щелочной баланс? Мало кому известно и то, что у нашего тела существует классический показатель отметки pH, равняющийся 7,365. О чем это свидетельствует? Когда данное хрупкое равновесие нарушается, человек начинает болеть. С чем именно связан показатель pH в организме? Это сон, стресс, курение и, безусловно, продукты питания на нашем столе. То есть, наши повседневные привычки.Ваше тело кислотное или щелочное?Можно ли выяснить, здоровый ли кислотно-щелочной баланс в организме, и каким образом его привести в норму?Кислотно-щелочное состояниеА теперь немного химии.Симптомы, что тело чересчур кислотноеЧем более «закислено» тело, тем труднее иммунной системе справляться с недугами, бактериями и злокачественными новообразованиями.Когда рационе превалируют продукты мясной и молочной группы, сахар и продукты, подвергшиеся определенной переработке, тело запускает в действие щелочные минералы (к ним относятся кальций, натрий, калий, магний) в целях нейтрализовать явный излишек кислоты.По этой причине истощаются необходимые накопления микроэлементов, что плохо отражается на состоянии здоровья. Специалисты выдвинули предположение, что ацидоз может спровоцировать рост и развитие новообразований в теле человека.Сигналы, что тело чересчур кислотное:Воспаленные, легко раздражимые деснаНедуги дыхательных органовСлабостьИзбыточный весБоль в суставах по причине аккумуляции молочной кислотыАллергические реакцииАкне, сухость дермыСистематические простудные заболевания или слабый иммунитетНарушенное кровообращение (холодные верхние и нижние конечности)Ломкие, слабые волосыГрибковые заболеванияНарушение сна, систематические головные болиТак называемые костные шпоры, хрупкость костейИнфекционные заболевания почек и мочевого пузыряБоли в области шеи, спины и поясницыРаннее старениеПроблемы сердечно-сосудистого характераТеперь поговорим о щелочной средеВообще щелочная диета нередко прописывается при целом перечне хронических недугов, но избыток щелочи также может являться нездоровым. Данное состояние имеет название алкалоз. Обычно последний появляется при избыточном количестве бикарбоната в крови, резкой потере кислотности крови, низком показателе углекислого газа. Спровоцировать подобное состояние может болезнь, а если показатель pH выше 7,8, положение можно назвать критическим.Сигналы того, что тело чересчур щелочноесудороги мускуловспазматические проявлениявспыльчивость и перепады настроенияпокалывания в пальцах конечностей, вокруг ртаПриводим кислотно-щелочной баланс в нормуКогда тело становится чересчур кислотным, кровь имеет свойство выделять щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и формируется менее здоровые условия для переваривания пищи. Поэтому потребляемая нами еда может спровоцировать возникновение и развитие определенных недугов. Тело, в целях сбалансировать pH, как бы отбирает из одной определенной зоны и препятствует нормальной работе организма.Рацион питания главным образом включает окисляющие продукты (мясо, злаковые, сахар). Человек, к сожалению, употребляет меньше, чем это необходимо, продуктов ощелачивающей группы (прежде всего, овощи, фрукты). И последних очень не достает, чтобы нейтрализовать вредные излишки окисляющих продуктов. Вредные привычки (табакокурение, склонность к кофе и алкоголю) имеют окисляющее влияние.Тело человека ориентировочно на 20% является кислотным и на 80 % - щелочным. Поэтому целесообразно составлять рацион так, чтобы в нем присутствовало около 20 % окисляющих продуктов и, соответственно, 80 % - ощелачивающих.Кто-то путает кислотно-щелочной баланс с кислотностью желудка. Что в этом вопросе необходимо прояснить? Следует знать, что в нормально функционирующем желудке показатель pH является кислотным, это нужно для процесса пищеварения. Щелочность появляется уже после переваривания. К примеру, лимоны и апельсины считают кислыми, но после процесса переваривания эти цитрусовые обеспечивают организм щелочными микроэлементами.Продукты окисляющие или ощелачивающие? Следует максимально вводить в рацион все фрукты, овощи (в частности, лимоны, абрикосы, виноград, груши, разные сорта капусты и так далее). Целесообразно пить больше воды, и исключить газированные напитки, содержащие вредный сахар.Алкалоз (переизбыток щелочи может быть вызван приемом определенных медикаментозных препаратов, провоцирующих нехватку калия и хлора.Рекомендации как стабилизировать уровень pH в организмеПить значительное количество водыМинимизировать употребление кислотообразующих продуктовМаксимально включать в рацион зеленые овощиИсключить из рациона продукты, прошедшие обработку, фастфудУпотреблять зеленые соки и смузиПрактиковать физические нагрузкиМинимизировать влияние стрессаИтог: pH – это не просто какие-то цифры. Это здоровье и иммунитет человека.Кислотно-щелочной баланс – своеобразный камертон здоровья. Чем человек «кислее», тем быстрее он стареет и чаще страдает от всевозможных заболеваний.В этой связи полезно вспомнить об антиоксидантах, которые содержатся в свежих фруктах и овощах. Антиоксиданты помогают уберечь клетки от стресса, преждевременного старения и смерти, а организм - от пагубного окисления. Щелочная вода и растительная пища способствуют сбережению молодости и красоты. А чрезмерное употребление мясных, молочных продуктов, алкоголя, кофе ведет к закислению организма и провоцирует всевозможные недуги.Показатель pH крови и остальных жидкостей в составе организма должен варьировать от 7,35 до 7,45.Изменения в показаниях рН организма, на первый взгляд, не влекут опасности. Но именно эта цифра может сказать, какие вероятные проблемы со здоровьем ожидают человека в недалеком будущем. Чтобы разбираться в этом вопросе, не обязательно погружать ся в недра химической науки. Достаточно наладить правильный рацион питания, отказаться от вредных привычек,контролировать стресс, ложиться спать до полуночи и практиковать физические нагрузки. Тогда ваш организм точно скажет вам «спасибо»!*опубликовано econet

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки