Аллергия на молоко: врач рассказала о симптомах и лечении

Есть ли у вас после употребления молочных продуктов такие симптомы, как боль в животе, диарея или крапивница или зуд на коже? Тогда у вас может быть аллергия на молочный белок. Узнайте больше о симптомах, причинах и вариантах лечения этой аллергии.В последние годы резко возросло число аллергических заболеваний. Около 30 процентов населения сейчас страдает аллергией. Однако реакции на пищу встречаются относительно редко по сравнению с реакциями на пыльцу или клещей домашней пыли.К сожалению, причины роста аллергических заболеваний еще недостаточно изучены. В большинстве случаев предрасположенность к аллергическим реакциям передается по наследству, однако эта предрасположенность не обязательно приводит к аллергии."Аллергические реакции на коровье молоко, например, могут проявляться кожными высыпаниями, зудом, экземой, болями в животе, метеоризмом, тошнотой или рвотой. В худшем случае может возникнуть анафилактическая реакция", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.Что такое аллергия на молочный белок?Аллергия на молочный белок, также известная как аллергия на коровье молоко (КМА), представляет собой реакцию гиперчувствительности иммунной системы на белки коровьего молока. Пострадавшие реагируют на эти белки аллергической реакцией. Иммунная система активируется и вырабатывает антитела.Симптомы аллергии на молочный белокСимптомы аллергии на молочный белок могут быть разными и различаться по типу и степени тяжести. Общие симптомы включают покраснение кожи, зуд и крапивницу. Также возможен внезапный отек лица, например в области губ или гортани. Помимо кожи, также могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и дыханием.Причины аллергии на молочный белок"Точные причины развития аллергии на молочный белок еще не до конца изучены. Иногда слишком раннее кормление детей коровьим молоком приводит к развитию аллергии на молочный белок. Вероятно, в игру вступают несколько факторов".Эксперты предполагают, что склонность к развитию аллергии передается по наследству.Если в семье есть аллергия или другие аллергические заболевания, такие как сенная лихорадка или нейродермит, существует повышенный риск развития аллергии.Лечение аллергии на молочный белок"Лечение аллергии на молочный белок в первую очередь заключается в избегании контакта с провоцирующим аллергеном – белком коровьего молока. Однако это также означает отказ от важных питательных веществ, содержащихся в коровьем молоке, таких как кальций, витамины группы B и йод".Поэтому необходимо следить за тем, чтобы организм получал эти питательные вещества из других источников пищи. В острых случаях применяют такие лекарства, как: Б. Антигистаминные препараты. Любой, кто подвержен риску анафилактического шока, должен всегда иметь при себе лекарства для неотложной помощи.

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