Дерматокосметолог Шаров объяснил, как стресс отражается на коже
По словам медика, тревога, стрессовые ситуации и другие переживания могут отражаться на коже. Дело в том, что на клетки кожи негативным образом влияют кортизол и адреналин. Вдобавок к этому при стрессе возникает спазм сосудов, который нарушает процессы питания в эпидермисе. Хронический стресс провоцирует быстрое изнашивание кожи.
Стресс может проявляться на коже в виде различных дерматозов, шелушений, а также покраснений на руках и лице. Женщины также могут столкнуться с выпадением бровей, волос и ресниц.
В заключение Шаров добавил, что о связи кожи и психоэмоционального состояния человека свидетельствует гипергидроз – повышенная потливость кожи определенных мест.
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