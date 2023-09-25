Дерматокосметолог Шаров объяснил, как стресс отражается на коже

Дерматокосметолог, пластический хирург Илья Шаров рассказал, как кожа реагирует на стресс.По словам медика, тревога, стрессовые ситуации и другие переживания могут отражаться на коже. Дело в том, что на клетки кожи негативным образом влияют кортизол и адреналин. Вдобавок к этому при стрессе возникает спазм сосудов, который нарушает процессы питания в эпидермисе. Хронический стресс провоцирует быстрое изнашивание кожи.Стресс может проявляться на коже в виде различных дерматозов, шелушений, а также покраснений на руках и лице. Женщины также могут столкнуться с выпадением бровей, волос и ресниц.В заключение Шаров добавил, что о связи кожи и психоэмоционального состояния человека свидетельствует гипергидроз – повышенная потливость кожи определенных мест.

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