Определенные кишечные микробы могут быть связаны со здоровьем скелета

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Endocrinology, появляется все больше доказательств того, что относительное обилие определенных кишечных микробов может быть связано со здоровьем скелета. Если эти результаты подтвердятся дополнительными исследованиями, эти результаты могут дать возможность изменить микробиомы кишечника для улучшения здоровья костей, поскольку ученые узнают больше об «остеомикробиологии» — новом термине, недавно использованном для характеристики этой взаимосвязи.Ученые под руководством Пола К. Окоро провели обсервационное исследование на основе Фрамингемского исследования третьего поколения мужчин и женщин и исследования остеопоротических переломов у мужчин (MrOS), чтобы определить, могут ли они найти потенциально модифицируемый фактор. способствует здоровью скелета. В исследовании использовалась визуализация руки и ноги с высоким разрешением.Это важно, поскольку низкая плотность костей увеличивает риск развития остеопороза, от которого страдают более 10 миллионов американцев старше 50 лет, и может увеличить риск переломов.Исследование показало, что бактерия Akkermansia, которая связана с ожирением, и бактерия Clostridiales DTU089 имеют отрицательную связь со здоровьем костей для пожилых людей. DTU089, бактерия из класса Clostridia, более распространена у людей с низкой физической активностью и низким потреблением белка, и может иметь важное значение, поскольку предыдущие исследования показали, что потребление белка и физическая активность имеют определенную связь со здоровьем скелета.«Мы обнаружили закономерности, в которых большее количество микробиоты было связано с худшими показателями плотности и микроархитектуры костей. Фактически, некоторые бактерии были связаны с различиями в площади поперечного сечения кости, что позволяет предположить возможность того, что определенные микробы могут влиять на то, как кость меняет размер с возрастом. Пока преждевременно говорить о том, могут ли сами бактериальные организмы оказывать влияние на здоровье скелета. Благодаря дополнительным исследованиям мы могли бы получить представление о связи между конкретными видами бактерий в кишечнике и целостностью скелета. Мы также надеемся определить конкретные функциональные пути, на которые влияют бактерии, которые могут повлиять на скелет. Например, некоторые бактерии могут вызывать низкий уровень воспаления, которое может повлиять на здоровье костей. В конечном итоге, если подобные выводы подтвердятся», - объяснил соавтор исследования доктор Дуглас П. Киль из Института Маркуса.

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