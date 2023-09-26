Диетолог Белюга посоветовала избегать сахара в осеннем рационе

Диетолог Евгения Белюга: большое количество сахара в осеннем рационе негативно сказывается на иммунной системе.Диетолог Белюга сообщила в интервью, что с наступлением холодов следует особенно тщательно контролировать количество потребляемого сахара. Посоветовала избегать сахара в осеннем рационе, чтобы повысить устойчивость организма к сезонным инфекциям.«Употребляя сахар в большом количестве, мы можем нарушить работу нашей иммунной системы, и в таком состоянии противостоять вирусам в период сезонных заболеваний будет сложнее», - объяснила специалистка в беседе с «Газетой.Ru».Также, напомнила Евгения Белюга, пристрастие к содержащим сахар продуктам часто ведет к лишнему весу и проблемам с метаболизмом, в связи с чем возникает реальная угроза развития инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.Эксперт констатировала, что осенний рацион в целом должен быть как можно тщательнее подобранным, сбалансированным, полезным, содержащим много витаминов и микроэлементов. Это важно для поддержания функций иммунной системы, профилактики ее упадка и слишком слабого здоровья. Белюга порекомендовала обогащать меню сезонными продуктами (например такими как тыква или кабачки), чаще готовить густые овощные супы (супы-пюре) и куриный бульон.

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