Недосып и стресс: что происходит со зрением, когда вы на пределе

Все мечтают к концу рабочего дня чувствовать себя бодрыми, энергичными и здоровыми. Но есть ли шанс в век гаджетов и постоянного стресса избавиться от таких уже привычных ощущений в глазах, как боль, жжение и «мушки»? О том, почему нехватка сна и тревожное состояние сказывается на зрении и как его сохранить, рассказывает врач офтальмолог Екатерина Шаталова.Практически 90 % информации люди получают с помощью глаз, поэтому качество жизни, работы и самообслуживания во многом зависит от функционирования этого органа чувств. Здоровье глаз складывается из нескольких факторов: правильная гигиена, организация работы и отдыха, качественный сон, полноценное питание и минимум стресса. Чтобы сохранить острое зрение до глубокой старости, важно придерживаться элементарных правил, которые необходимо соблюдать ежедневно.К сожалению, современный мир диктует свои условия. В последние годы увеличилось количество стрессовых ситуаций, и всё больше времени мы проводим за компьютером или планшетом, забывая про отдых. Так, социологический опрос фонда «Общественное мнение» поделил население практически на равные группы. Тех, кому сейчас тревожно в России, — 43%, а спокойно себя чувствуют, — 50%. Это говорит о том, что всё-таки в стрессе проживает практически половина населения нашей страны.Как стресс влияет на нарушение зренияСегодня стресс стал неотъемлемой частью жизни. За рулем личного автомобиля, в автобусе или метро могут произойти экстремальные ситуации, дома или в офисе — конфликты с родными или коллегами, в мире — кризис и новая реальность с эмоционально тяжелой обстановкой.В острой фазе, когда организм работает на пределе, стресс приводит к физическим изменениям:учащению сердцебиения и дыхания;подъему артериального давления;гормональному всплеску — выбросу адреналина;зрительным нарушениям в виде расширенных зрачков, периодического снижения зрения или «туннельного зрения», во время которого происходит резкое сужение периферического обзора.На фоне стресса может развиться тромбоз сетчатки, произойти гемофтальм — разрыв сосуда с выходом крови в глазное яблоко, появление «мушек», «точек», «клякс» перед глазами.Нарушение сердечно-сосудистой деятельности, кровоснабжения головного мозга губительно отражается на глазах, поскольку эти органы «питаются» от одной артерии. Сосудистый спазм, стресс могут привести к кратковременной потери зрения или «истерической амблиопии».Кроме того, стресс может быть хроническим. Он обусловлен недосыпом, перегруженностью на работе и, соответственно, ненормированным графиком отдыха. Всё это отражается на снижении функций организма, общей продуктивности и является триггером для заболеваний, в том числе, глазных.Можно выделить несколько признаков усталости глаз:снижение зрения, когда близорукости еще нет, но наступает симптом привычного напряжения аккомодации;при стопроцентном зрении может наблюдаться расфокусировка, во время которой сложно переводить взгляд с ближнего предмета на дальний и наоборот;искажение контрастности цветов;миокимия — подёргивание нижнего века, реже верхнего;сухость слизистой глазного яблока.Ежедневно зрительная система проделывает сложную работу. Анализ, обработка информации, которую мы видим в течение дня, происходят в головном мозге. Чтобы все функции работали качественно, необходим отдых. К сожалению, многие им пренебрегают. В итоге, при хроническом недосыпе некоторые мозговые функции, в том числе и обеспечение нормального зрения, нарушаются.Почему компьютерный синдром и сухой глаз — основные причины ухудшения зренияНесмотря на то, что синдромы сухого глаза и компьютерный не ассоциированы с наличием хронического стресса, они тоже являются формами зрительного утомления. Исследования ВОЗ показали, что с проблемами зрения живут более 1 миллиарда человек во всем мире. А одной из основных причин, по которой люди обращаются к офтальмологам за помощью, является сухость глаз.Длительная работа за компьютером, у которого непривычное для наших глаз проекционное изображение, просмотр новостей или видеоконтента на смартфоне приводят к усталости, покраснению склер, дискомфорту со стороны переднего отрезка глаза роговицы, снижению зрения, а у людей с близорукостью — к ее прогрессированию. Происходит это потому, что пристально всматриваясь в монитор, человек реже моргает. В норме за одну минуту должно быть 10-15 мигательных движений, за компьютером их не более пяти. Соответственно, слезная пленка, которая покрывает роговицу и является дополнительной преломляющей линзой, быстро «пересыхает» и недостаточно питает роговицу, вследствие чего возникает синдром сухого глаза.Если слезная продукция страдает, то появляется жжение и резь в глазах, раздражение глазных яблок, чувство песка и слезотечение. Это сказывается на качестве зрения и жизни.Как спасти зрение от стрессаБессмысленно сегодня говорить об отказе или сокращении работы за компьютером. Также практически невозможно избежать стрессовых ситуаций, но всегда можно противостоять им.Важно во время стресса уединиться, постараться успокоиться, восстановить дыхание, измерить артериальное давление, выйти на свежий воздух.Для профилактики надо уделять внимание здоровью: гулять, спать не менее семи-восьми часов в сутки, правильно питаться, заниматься спортом.Создать правильную эргономику рабочего места за компьютером. Необходимо отрегулировать стул по высоте, чтобы локти лежали на столе, а стопы — упирались в пол. Поставить увлажнитель воздуха и позаботиться о хорошем освещении и расстоянии до монитора компьютера.Использовать перерывы в работе. Поставьте таймер и через каждые 20 минут работы за ноутбуком или компьютером отвлекайтесь на 20 секунд, во время которых фиксируйте взгляд на дальнем предмете, расположенном приблизительно в шести метрах от вас.Если говорить о детях, то для каждого возраста есть норма зрительной нагрузки. Малыши до семи лет могут пользоваться гаджетами не более 40 минут в день, до 11 лет — не более 50 минут, в 12-14 лет — не более часа, а для подростков старше 15 лет допустим предел в 1,5 часа.Безусловно с любой проблемой, связанной с глазами, надо обращаться к офтальмологу, который проведет комплексную полноценную диагностику. Например, определит причину снижения зрения, действительно ли это симптом привычного напряжения аккомодации во время стресса или необходимо лечить и подбирать очковую или контактную коррекцию, чтобы облегчить и снять спазм. Поможет выработать режим зрительных нагрузок, потому что любое напряжение аккомодации в дальнейшем проявится диагнозом близорукость, и уже очковой или лазерной коррекцией зрения в перспективе. В борьбе с сухим глазом подберет слезозаместительную терапию.Чтобы зрение всегда было в норме, нужно уделять больше внимания своему здоровью, потому что всё в нашем организме взаимосвязано. Не злитесь, не расстраивайтесь по пустякам, медитируйте и отдыхайте. Если проблемы всё-таки возникли, не паникуйте, а сходите к врачу.

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