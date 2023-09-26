Психиатр назвала 4 главных признака, что скоро ваш брак развалится
Ключ к счастливым отношениям – общение.
Четыре предупреждающих знака указывают на развод
Психиатр назвала четыре проблемы в общении, которые, как говорят, предсказывают вероятность развода с вероятностью 90 процентов — четыре так называемых «всадника апокалиптика».
1. Токсичная критика
Это еще называется «ядовитой критикой», то есть утверждения, содержащие такие слова, как «всегда» или «никогда».
«Когда вы используете слова «никогда» и «всегда», вы комментируете характер человека и не сосредотачиваетесь на реальной проблеме в отношениях», - говорит врач-психиатр Орлова Ольга .
2. Оборона
По мнению эксперта, те, кто постоянно обороняется, ищут оправдания вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои действия. Она вызывает однопроцентный тест, чтобы проверить. Это работает следующим образом:
«Один процент того, на что жалуется ваш партнер, правдив? Если да, то возьмите на себя ответственность – хотя бы за этот один процент».
3. «Препятствование»
По мнению психиатра, «заградитель» — это тот, кто постоянно блокирует разговоры. Например, просто прекратить разговор или даже физически отвернуться от партнера. В такие моменты может случиться так, что один из партнеров перегружен. Тогда перерыв в споре мог бы помочь, но с регулярными «проверками».
4. Презрение
Закатывание глаз, вздыхание или насмешка – так партнеры проявляют презрение. Сюда также входит сарказм или общая неприязнь к вещам, которые важны для другого человека, — говорит психиатр.
Это «самый опасный предсказатель» и считается «убийцей отношений».
«Если с этим поведением не бороться, с годами оно в конечном итоге перерастет в растущее негодование». Именно здесь особенно важно научиться выражать чувства, а не общаться пассивно-агрессивно. Даже счастливые пары нередко подвергаются критике и занимают оборонительную позицию. Наблюдались даже случайные препятствия. Однако презрение можно увидеть только в парах, чьи отношения были на пути к краху».
Три шага, чтобы спасти ваши отношения
Замечаете ли вы одну или несколько из этих проблем в общении в своих отношениях? По мнению Орловой, тогда необходимо срочно действовать. Она советует поговорить об этом напрямую с вашим партнером и получить профессиональную помощь, в одиночку или в паре.
«Ремонт – это важный навык для успеха всех пар».
Назовите свои чувства, например: «Я волнуюсь».
Опишите ситуацию, например: «О том, как мы спорили».
Выразите свои потребности, например: «Я бы хотел, чтобы мы нашли способ улучшить наши разговоры».
Особенно важно поставить себя на место своего партнера.
«Исследования показывают, что люди продвигаются вперед в разговоре только тогда, когда чувствуют, что другая сторона понимает их позицию».
Орлова также подчеркивает положительное влияние общественной привязанности на эмоциональную связь между парами. Признательности можно добиться небольшими действиями: например, небольшими заметками по дому, вдумчивыми текстовыми или голосовыми сообщениями.
«Все эти мелочи действительно могут складываться».
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